PvdA wil actie van stadsbestuur om NAM voor Assen te behouden

De PvdA in Assen is de schrik om het hart geslagen. Met het schrappen van opnieuw honderden banen, dreigt de NAM ook zijn hoofdkantoor in Assen te verlaten. Als het gasconcern vervolgens ook uit Assen vertrekt, is dat een klap voor de werkgelegenheid, zegt de PvdA. Die wil dan ook weten wat het stadsbestuur eraan doet.

Al veel vaker trok de Asser PvdA aan de bel over de NAM. Uit zorg over de toekomst van het gasconcern in de provinciehoofdstad, waar in hoogtijdagen meer dan 2500 mensen op het hoofdkantoor werkten. Nu de gaswinning in het Groningen-veld ten einde loopt, en de NAM alleen nog kleine gasvelden exploiteert, volgt er reorganisatie op reorganisatie met ontslagrondes waarbij telkens enkele honderden banen verdwijnen.

Begin van einde

Afgelopen dinsdag kondigde NAM-directeur Johan Atema bij RTV Drenthe voor dit jaar opnieuw honderden ontslagen aan. Vorig jaar verdwenen er ook al zo'n 300 vaste werknemers, en 300 tijdelijke krachten. De PvdA is bang dat de nieuwe ontslagronde 'het begin van het einde is'.

De directie kijkt namelijk ook nadrukkelijk naar andere huisvesting, omdat het kantoorpand aan de Schepersmaat in Assen-Zuid veel te groot is geworden voor het personeelsbestand wat overblijft. Van de oorspronkelijke 2500 mensen voor wie het kantoorpand destijds gebouwd is, blijven er naar verwachting zo'n 1500 over, waarvan 1000 vaste krachten. Eind dit jaar beslist de NAM volgens directeur Atema wat ze met de huisvesting doet.

Beter op noordelijke agenda

PvdA-raadslid Albert Smit is bang dat het vertrek uit het hoofdgebouw ook het vertrek uit Assen betekent. "Een optie in dat verband zou kunnen zijn, dat de NAM, mede-eigenaar van Gasterra, intrekt in het Gasuniegebouw in Groningen. Bedrijfseconomisch gezien verklaarbaar, maar zeker niet wenselijk voor Assen", stelt Smit.

Veel bedrijvigheid in de regio Assen is volgens de PvdA gelieerd aan de gas- en aardoliewinning, en daarom zullen veel meer bedrijven pijn lijden door het terugschroeven van de gaswinning, stelt Smit. De PvdA twijfelt eraan of het besef er wel is, dat Assen hier een forse tik van meekrijgt. "Dit probleem moet in noordelijk verband beter op de agenda komen. Eventuele sluiting van de NAM hier, en de economische en maatschappelijke gevolgen voor Assen en omgeving, geven een zware klap en dat mag niet als een feit worden geaccepteerd", aldus de PvdA'er.

Compensatie voor Assen

Smit wil dat het Wopkefonds, waar 50 miljard in zit, en een nieuwe investeringsregeling (WIR) zorgen voor compensatie van het forse banenverlies, via vervangende werkgelegenheid. Ook vindt hij dat Assen geld moet krijgen uit de noordelijke pot van 438 miljoen. Dat geld kreeg het Noorden vorig jaar toegewezen van het Europese transitiefonds, bedoeld als steun bij de overschakeling van gas op duurzame energie. De miljoenen zijn bedoeld voor nieuwe banen in de energietransitie, want er gaan in de noordelijke regio 20.000 banen verloren door het stoppen met de gaswinning.

De PvdA wil weten hoe nu de Asser belangen veilig gesteld worden, en wat B en W er concreet aan doen om de NAM te behouden voor de provinciehoofdstad. "Hoe ziet de inzet van het college op dit dossier er nu werkelijk uit, hoe wordt er met de NAM overlegd over de toekomst van dit bedrijf in onze stad, en waarom wordt de gemeenteraad hierover niet adequaat geïnformeerd?", wil Smit weten.

Slechte relatie?

Afgelopen najaar kwam de PvdA nog met een motie in de raad, waarin ze een actieplan wilde van het college, om de NAM voor de stad te behouden. De partij suggereerde toen dat de onderlinge verstandhouding tussen NAM en gemeente slecht zou zijn, en dat de NAM er zich aan stoorde niets van het stadsbestuur horen.

Dat verwijt werd toen door het college tegengesproken. Volgens wethouder Karin Dekker was er zelfs sprake van een warme, goede relatie, waarna ook meteen een uitnodiging van de NAM binnenkwam voor een werkbezoek van de raad naar een van de gaswinningslocaties bij Assen. Wel, zo moest Dekker erkennen, was het voor de NAM slikken geweest, toen de Asser raad in 2018 een motie aannam tegen gaswinning uit enkele kleine velden in Noord-Drenthe, waaronder vlakbij Assen.

Al banenplan opgesteld

Ook heeft Assen eind 2018 samen met provincie Drenthe, gemeente Emmen, NAM en RENDO een actieplan gelanceerd, om het verlies aan banen in de gaswinning op te vangen. Daarvoor maakten ze het banenprogramma Drenthe 4.0, 'Voortbouwen op de energie van Drenthe, een nieuw economisch perspectief.' Dit plan is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees ook: