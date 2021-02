OM eist tien jaar cel voor doodsteken man uit Bovensmilde

De steekpartij vond op 4 april plaats in het huis van de ex-partner van de verdachte. De Bovensmildeger, de nieuwe vriend van de vrouw, werd in zijn borst gestoken. Het slachtoffer vluchtte de woning uit en reed naar een tankstation aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Daar werd hij gevonden. Hij overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

'Slachtoffer liep in het mes'

De verdachte beweert dat hij werd aangevallen door het slachtoffer. Hij ontkende dat hij steekbewegingen heeft gemaakt; het slachtoffer zou meermaals in het mes zijn gelopen. Dat strookt volgens de officier van justitie niet met het letsel: het slachtoffer had ook verwondingen aan de rug.

Volgens het OM kon de Leeuwarder het niet hebben dat het slachtoffer in de buurt van zijn kinderen was. Het OM verwijt hem ook dat hij zijn ex-partner heeft mishandeld. Dat heeft de Leeuwarder toegegeven.

Vechtpartij

De 33-jarige man bracht zijn kinderen terug bij zijn ex op de bewuste dag. De Bovensmildeger was op dat moment ook bij haar thuis. Zowel de verdachte als zijn ex-partner hebben verklaard dat beide mannen met elkaar begonnen te vechten in de woning in Oosterwolde. Het ging mis toen de Leeuwarder een groot mes uit de keuken pakte.

Advocaat Dennis Vlielander kondigde vorig jaar tijdens een pro-formazitting al aan dat zijn cliënt zich beroept op noodweer: hij pakte het mes om zichzelf te verdedigen. De Leeuwarder meldde zich twee dagen na de steekpartij bij de politie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.