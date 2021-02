Vanaf maandag geen medisch mondkapje op? Dan geen zorgtaxi

Iedereen die gebruik maakt van een zorgtaxi, moet vanaf maandag 8 februari een medisch mondkapje dragen, type type II of type IIR. Ook mogen zorgtaxi's nog maar één persoon per rij of bank vervoeren, waarbij reizigers niet recht achter elkaar mogen zitten.

De maatregel is een rechtstreeks gevolg van een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Brancheorganisatie Koninklijk Vervoer Nederland (KVN) heeft daarop voor de sector een protocol opgesteld. "Op zijn laatst op 8 februari moeten de bedrijven hieraan voldoen. Het vergt namelijk vaak ook wel wat aanpassingen in de bedrijfsvoering. Maar hoe eerder hoe beter", zegt woordvoerder Hilbert Michel.

Passagiers mogelijk geweigerd

Als een reiziger geen mondkapje kan dragen, dan wordt er volgens KVN gekeken wat er wel kan. En als iemand zijn mondkapje is vergeten? "Dan is het aan de vervoerder om te bepalen hoe die er mee omgaat", aldus Michel.

Vervoerder Valys heeft de reizigers in een brief al geïnformeerd over de nieuwe regels. "Het is niet meer toegestaan om een zelfgemaakt of stoffen mondkapje te gebruiken in de taxi. Als de chauffeur twijfelt of u het juiste mondkapje draagt, dan mag hij besluiten u niet te vervoeren. Mocht het voor u om medische redenen niet mogelijk zijn een mondkapje te dragen, dan kunt u dit bij de boeking aangeven. Onze medewerkers bekijken samen met u en de vervoerder de mogelijkheden om u alsnog te vervoeren", zo schrijft het bedrijf in een brief aan de klanten.

Taxi Doornbos, een grote speler op het gebied van zorgvervoer in Noord-Nederland, is om commentaar gevraagd, maar die zegt te druk te zijn met de invoering van de regels om te kunnen reageren.

Dure maatregel

De 71-jarige Jan Wolters uit Emmen maakt regelmatig gebruik van zorgvervoer en vindt dat hij op kosten wordt gejaagd. "Als chronisch zieke maak ik veel gebruik van deze vorm van vervoer. Nu voel ik mij nog meer beperkt in mijn bewegingsvrijheid omdat deze mondkapjes wel 2,50 euro per stuk kosten en ik dit dus aardig in de portemonnee zal voelen. Dit raakt juist de grote groep zieken en gehandicapten die op dit vervoer zijn aangewezen", zegt hij.

Wolters heeft een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer met het verzoek om de zaak onder de aandacht te brengen bij de overheid. Van 50PLUS heeft hij inmiddels al een reactie ontvangen. "Dank voor het meedenken. Wij sturen de opmerkingen die u maakt door naar ons Kamerlid en de beleidsmedewerker die deze materie in hun portefeuille hebben. Zij nemen goede nota van uw inbreng en nemen die mee bij de voorbereiding van de op dit onderwerp betrekking hebbende debatten", zo schrijft de partij in een mail.