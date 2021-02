Jeugdgevangenis Veenhuizen omgebouwd tot derde volwassenenbajes

De nieuwe bajes is gevestigd in de voormalige jeugdgevangenis van Elder, die in december vorig jaar dicht ging. Er is plek voor negentig volwassen gevangenen.

Stelselmatige daders

Er zijn drie afdelingen voor stelselmatige daders, zogenoemde ISD-afdelingen. De term stelselmatige daders gebruikt justitie voor veelplegers, die door de rechter een ISD-maatregel van maximaal twee jaar opgelegd hebben gekregen. Op die drie afdelingen is plaats voor 72 gedetineerden.

Ook is er een afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV), waar gedetineerden verblijven die niet kunnen functioneren op een normale afdeling, omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben. Hier is plek voor achttien gevangenen.

In de andere locatie van PI Veenhuizen Norgerhaven en Esserheem kunnen respectievelijk 242 en 239 plaatsen mensen gevangen zitten.

Tachtig extra arbeidsplaatsen

Door de ingebruikname van de nieuwe locatie Klein Bankenbosch zijn er tachtig extra arbeidsplaatsen bij gekomen. Deze zijn deels opgevuld door personeel dat eerder werkzaam was in jeugdgevangenis Elker. Ook is er intern geschoven met gedetineerden en personeel.

Eén van de afdelingen van Klein Bankenbosch tijdens de verhuizing (Rechten: PI Veenhuizen)

"Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de voormalige panden van Elker geschikt te maken als reguliere gevangenis. Ook logistiek en organisatorisch gezien kwam er heel wat bij kijken om vier leegstaande afdelingen met personeel en gedetineerden te bezetten. Dat is prima gelukt. Het tekent onze flexibiliteit dat deze klus zonder al te veel problemen is verlopen", vertelt vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot.

Renovaties

De locaties Norgerhaven en Esserheem worden de komende jaren van binnen gerenoveerd. Norgerhaven wordt tussen 2025-2026 grotendeels vernieuwd, maar eerst is Esserheem tussen 2023-2024 aan de beurt. De monumentale panden blijven bestaan. Alleen de binnenkant wordt vernieuwd, zodat de gevangenissen weer 25 jaar vooruit kunnen.

Tijdens de renovatie is de gesloten gevangenis Groot Bankenbosch ook weer tijdelijk in gebruik worden genomen om gevangenen op te vangen.

