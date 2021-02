Emmer festivals in coronatijd: Gouden Pijl wil door, Full Colour Festival haakt af

Wielrenner Dylan Groenewegen tijdens de Gouden Pijl in Emmen in 2019 (Rechten: ANP / Sportfoto.nl)

Het coronavirus laat ook zijn sporen na in de evenementenagenda van de gemeente Emmen. Vele festivalorganisaties kijken naar wat nog mogelijk is, anderen besluiten om door te schuiven naar volgend jaar.

Het klassieke wielercriterium De Gouden Pijl op 25 juli gaat vooralsnog door, laat voorzitter Roelie Lubbers weten. "We hebben besloten eerst door te zetten. We gaan daarbij uit van het meest optimistische scenario: dat corona tegen die tijd geen spelbreker meer is. Hoewel we de kansen wel laag inschatten, hoor."

De organisatie begint de komende tijd daarom voorzichtig met enkele eerste voorbereidingen, zoals het bepalen van het parcours en contact zoeken met de lokale horeca. "Tegen 1 juni gaan we pas de zwaarste verplichtingen aan, zoals het contracteren van de wielrenners. Dat is ook het moment waarop we definitief bepalen of we door kunnen gaan of niet."

Wellicht is het een stap tegen beter weten in, aldus Lubbers. "Maar straks kan alles misschien weer en dan sla je jezelf voor het hoofd dat je nu hebt stilgezeten." De organisatie bekijkt ook alternatieve scenario's. "Denk aan een kleintje Gouden Pijl. Of enkel de toertochten door laten gaan." Voorwaarde is wel dat er publiek bij kan zijn, in welke vorm dan ook. Want een Gouden Pijl zonder toeschouwers is ondenkbaar, aldus Lubbers. "Dat is als soep zonder zout."

Hello Festival

Het Hello Festival besloot in 2020 al om een jaartje over te slaan. Of dat dit jaar weer gaat gebeuren, blijft nog even ongewis, laat Richard de Groot van No Limit Events weten. "We gaan nog in gesprek met onder meer de gemeente en leveranciers om te kijken wat mogelijk is."

Het muziekspektakel staat gepland voor het eerste weekend van juni. Voor verplaatsen naar september voelt hij niet veel. "Die maand zit straks ook boordevol, natuurlijk." Maar weer een jaar zonder Hello ziet De Groot niet zitten. "We moesten vorig jaar ook al verstek laten gaan. Nee, we hebben er echt zin in om dit jaar iets op poten te zetten."

C'est la Vie

Voor Leonie Pluyter van evenementenbureau Beau Business is ook onzekerheid troef. Haar bedrijf organiseert naast het straattheater tijdens C'est la Vie ook het Barrel Food Truck Fest en MM Culinair. Ze hoopt dat die laatste twee door kunnen gaan. "Deze zijn beheersbaar te maken met behulp van hekken en het instellen van een maximum aantal bezoekers."

Voor C'est la Vie (normaal gesproken in juli) wordt het lastiger, aangezien dit festival, in tegenstelling tot de andere twee, openbaar toegankelijk is en de hele Emmer stadsvloer bestrijkt. Pluyter gaat daarom nog met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden. Maar veel hoop heeft ze niet.

Full Colour Festival

Het multiculti Full Colour Festival heeft de knoop inmiddels doorgehakt: zij schuiven hun evenement door naar volgend jaar juli. "We hebben inmiddels de gemeente gesproken en die gaven ons het advies om dit jaar over te slaan", vertelt festivalvoorzitter Frans van Schie.

Zelfs als het in een coronaverantwoorde vorm zou door kunnen gaan, blijft het een lastig verhaal, vervolgt hij. "Wat komt er in dat geval op ons af? Moeten we testen? Is er extra hekwerk nodig? Allemaal zaken waar wij sowieso niet de middelen niet voor hebben. Vandaar dat we er voor 2021 maar vanaf zien."

Tot juni geen evenementen

De gemeente Emmen houdt de provinciale lijn aan dat er tot 1 juni geen evenementen worden gehouden. "Daarnaast kijken we ook met de organisatoren over die periode heen", zegt Mirjam Blaak van de gemeente Emmen. "Dus wat wil iedereen in de maanden juli en augustus? Dit is nodig om onze evenementenkalender overzichtelijk houden. Ook om de inzet van politie met elkaar af te kunnen stemmen."

Voor november moeten organisatoren een aanvraag indienen om een subsidie te ontvangen. "Mocht blijken dat het evenement niet doorgaat, dan wordt het volledige bedrag teruggevorderd."