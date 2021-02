Zorgpunt voor jongeren met kanker vooral goed voor de (h)erkenning

De 33-jarige Kim Gringhuis kreeg vijf jaar geleden de diagnose borstkanker. "Ik zat volop in het leven; ik had een mooi gezin en ik was leuk aan het werk. En ineens werd ik eruit gezet en zat ik in het ziekenhuis."

Aansluiting bij vriendenkring mist

Ze kreeg niet alleen te verwerken dat ze kanker had. "Ik merkte heel veel onbegrip bij de vriendinnen om mij heen, want zij hebben gelukkig zelf niet met kanker te maken gehad. Je merkt dat zij het lastig vinden als ze geen antwoorden hebben op de vragen waar ik mee zit of geen advies kunnen geven. Dat is heel vervelend", zegt Gringhuis.

Sinds kort heeft het Wilhelminaziekenhuis Assen (WZA) een speciaal zorgpunt voor jongeren met kanker. Ongeveer dertig keer per jaar krijgen jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar de diagnose kanker bij het WZA. Landelijk gaat het jaarlijks om 2.700 jongeren. Deze groep AYA's, oftewel Adolescents & Young Adults, kunnen hun niet-medische vragen bij het WZA bespreken met een verpleegkundig specialist.

"Ze kunnen voor de problemen waar ze tegenaan lopen niet bij leeftijdsgenoten terecht. Wij kunnen ze de erkenning en de herkenning te geven die ze nodig hebben en daarbij de juiste informatie geven. Denk bijvoorbeeld aan het in contact komen met lotgenoten", zegt verpleegkundig specialist Manon Somhorst.

Zelf antwoorden vinden vermoeiend

Gringhuis heeft de AYA-zorg erg gemist. "Ik merkte dat ik de jongste was in de wachtkamer. Gelukkig ook maar. Maar daardoor zat ik met een heleboel vragen waar ik geen antwoord op kon krijgen. Ik ben zelf heel veel op onderzoek uit geweest. Dat kost heel veel tijd en energie en die heb je juist niet op het moment van behandeling. Ik ben heel blij voor de huidige en toekomstige patiënten dat zij wél die AYA-zorg krijgen."

Om er een bijdrage aan te leveren dat iedereen die het nodig heeft AYA-zorg krijgt, is Gringhuis zelf ambassadrice geworden van het AYA zorgnetwerk, een overkoepelend orgaan.