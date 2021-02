23 gevangenen in Veenhuizen in quarantaine na coronabesmettingen

Gevangenis Esserheem in Veenhuizen kampt met een corona-uitbraak. Eén van de 24 gevangenen van de afdeling ZBBI, waar verdachten de laatste fase van hun straf uitzitten, is tijdens zijn weekendverlof positief getest. Ook een gevangene op de afdeling zelf is begin deze week positief getest.

Daarom zitten de 23 mannen op de afdeling nu uit voorzorg in quarantaine, meldt een woordvoerder van de PI Veenhuizen, waar Esserheem onder valt.

Iedereen getest

De gedetineerde die tijdens zijn verlof corona bleek te hebben, zit buiten de gevangenis in quarantaine. ZBBI staat voor Zeer Beperkte Beveiligde Inrichting en wordt ook wel het open kamp genoemd. Gedetineerden werken er onder strikte begeleiding aan terugkeer in de maatschappij. De meesten werken overdag buiten de gevangenis. Ook hebben ze recht op weekendverlof.

Alle gevangenen op de afdeling zijn inmiddels getest, net als het personeel, dat thuis in quarantaine zit. De uitslagen zijn nog niet bekend. Het personeel wordt vervangen door collega's en die hebben de gedetineerden vandaag ingelicht over de quarantaineplicht.

Hele dag op cel

Op dit moment is de meest open afdeling in Veenhuizen tijdelijk veranderd in de meest gesloten afdeling, want de gevangenen moeten allemaal vrijwel de hele dag in hun cel blijven, op één uur luchten na. Douchen kan in overleg. Dat duurt tot volgende week donderdag. Ook weekendverloven zijn ingetrokken.

"Het in quarantaine plaatsen van een hele afdeling is een ingrijpende maatregel, maar ook een noodzakelijke oplossing om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Ingmar Klooster. "Dit brengt veel ongemak mee, maar onder de meeste gedetineerden is er ook begrip. Ze snappen heel goed dat deze maatregel nodig is voor hun gezondheid. Voor gedetineerden op de ZBBI is een maatregel als deze extra zuur, maar wel nodig."

PI Ter Apel

Het is niet voor het eerst dat corona toeslaat in een gevangenis in Noord-Nederland. Vorige maand nog ging de gevangenis in Ter Apel in lockdown, omdat een derde deel van de gevangenen besmet bleek.