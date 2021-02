Opvallende ree en eekhoorn in Zuidlaren

In de Nederlandse bossen leeft de rode eekhoorn, ook wel gewone eekhoorn genoemd. Albinisme komt bij deze inheemse soort nauwelijks voor. Daarnaast wordt heel soms een grijze eekhoorn gezien. Dit dier komt hier van oorsprong niet voor en is ooit vanuit Noord-Amerika naar Europa gebracht als huisdier.

De eekhoorn met de bijzondere staart heeft wel drie kleuren vacht: rood, grijs en wit. Om welke eekhoorn gaat het dan? De wintervacht van een rode eekhoorn kan grijstinten hebben. Het antwoord is niet zomaar te geven, laat Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging weten. Het dier heeft kenmerken van een Japanse eekhoorn, een soort die in Nederland in gevangenschap wordt gehouden. Dus zocht Dijkstra contact met een deskundige in Japan, maar die kan ook geen uitsluitsel geven. Dijkstra: "Ik zou er voorlopig van uitgaan dat het om een kleurvariëteit bij de inheemse rode eekhoorn gaat. Of het is een kleurvariëteit van een gefokte ontsnapte inheemse eekhoorn, of een ontsnapte Japanse eekhoorn."

Exoot Een grijze eekhoorn is sinds 2016 een zogenaamde invasieve exoot: je mag hem niet verhandelen of houden. Er geldt een uitzondering voor mensen of dierentuinen die al een grijze eekhoorn hadden voordat die als exoot werd bestempeld. In Groot-Brittannië en Italië komt het knaagdier in het wild voor en zorgt daar voor problemen: hij veroorzaakt schade aan bomen en tuinen, steelt voedselvoorraden van de rode eekhoorn, verdringt de rode eekhoorn én kan een virus bij zich dragen, dat dodelijk is voor de rode eekhoorn. De grijze eekhoorn wordt er zelf niet ziek van. (Verhaal gaat verder onder de foto)

De zwarte ree die natuurfotograaf Normen Vink in Zuidlaren zag (Rechten: Normen Vink)

Zwarte ree

Vink zag in hetzelfde gebied als de eekhoorn vanochtend een zwarte ree. De meeste reeën zijn zandgeel tot roodbruin. Af en toe wordt een zwarte of witte ree gezien. Vink is van plan om vaker naar die plek bij Zuidlaren te gaan, want wie weet wat voor mooie dieren hij nog meer aantreft. "Zondag in ieder geval, ik hoop dat ik dan in de sneeuw de zwarte reegeit op de foto kan zetten, dat zou supergaaf zijn."

