Happy stones moeten begraafplaats opvrolijken

"Ik denk dat mensen er vrolijk van worden", zegt initiatiefneemster Renate Ritsema. "Het is sowieso een heel sombere tijd. Alles is dor en kaal. Dit fleurt de boel wat op."

Midden in de nacht

Het idee voor deze stenen op de begraafplaats kreeg Ritsema midden in de nacht. "Ik werd wakker en dacht: dit is leuk!" Ze had een artikel gezien over iemand die steentjes voor het graf van zijn moeder had gemaakt. Ritsema en happy stones-vriendin Annelies Kikkert maken nu dus steentjes voor begraafplaatsen. De steentjes zijn gelakt, zodat de inkt niet afgeeft.

"Je kan andere mensen er blij mee maken en je bent zelf lekker bezig", geeft Kikkert als motivatie. "Er is in deze tijd niet veel te doen. Het is eigenlijk bezigheidstherapie."

(Verhaal gaat verder na de video)

Zelf hebben Kikkert en Ritsema geen bekenden op de begraafplaatsen van Veenoord en Nieuw Amsterdam liggen. "Ze liggen wat verder weg. Maar ook daar ga ik een paar steentjes naar toe brengen. Dat vind ik leuk."

Iedereen die dat wil, mag een steentje uit het bakje op de begraafplaats pakken en die op een graf leggen. "Als de bakjes leeg zijn, vullen we die weer bij", belooft Ritsema. In totaal hebben ze in een paar dagen tijd ruim 120 happy stones gemaakt.

Beiden hebben onlangs een happy-stoneroute opgezet door het tweelingdorp, waarbij her en der gekleurde stenen werden verstopt. Die waren in een mum van tijd meegenomen. Wat als de stenen voor begraafplaatsen ook snel op zijn? "Dan hoop ik dat er heel veel Nieuw-Amsterdammers en Veenoorders zijn die zeggen: 'Wij gaan helpen!'"