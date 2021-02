Meeste Drentse basisscholen gaan open: ‘Een warm winterwelkom'

De meeste scholen verwachten niet dat in het protocol dingen komen te staan die zij niet kunnen regelen. Wat wel duidelijk is, is dat het voor veel scholen maatwerk is. "Elk schoolgebouw is anders", zet Jacqueline Drok van OPO Borger-Odoorn.

"De komende dagen zijn de leraren druk aan het overleggen hoe ze alles gaan organiseren", vervolgt ze. "Denk bijvoorbeeld aan volle groepen 8, wat doe je daarmee? Hoe zorg je dat de groepjes in de klas afstand houden en dat leerlingen van groep 7 en 8 in de gang een mondkapje dragen?"

Kijken naar wat wél

Vlak nadat demissionair minister Slob van Onderwijs bekendmaakte dat de scholen weer open kunnen, had Jan Scholte Albers zijn twijfels, maar inmiddels is de bestuursvoorzitter van Stichting Talent Westerveld positief gestemd. Vanochtend had hij een goed gesprek met de directeuren van de negen scholen van de stichting.

Scholte Albers: "We gaan maandag open! De directeuren hebben gezegd dat ze willen kijken naar wat er wél kan en niet naar wat er niet kan." De teams op de scholen zijn nu aan de slag om te kijken hoe ze het onderwijs gaan inrichten. "We hebben één school met maar negen leerlingen, maar ook een school met 250 leerlingen. Dat maakt nogal een verschil."

Het snottebellenbeleid

Wel zijn volgens Scholte Albers nog dingen onduidelijk, zoals het zogenaamde snottebellenbeleid. "Wanneer moet een kind thuisblijven en wanneer mag het naar school komen?" Ook zijn er juridisch volgens hem nog wat open eindjes. "Als een klas in quarantaine moet, mogen leerlingen na vijf dag, als ze negatief getest zijn, weer terug naar school. Maar mogen wij de ouders om een testuitslag vragen?" Dat wordt de komende dagen uitgezocht.

Ook de dertig kindcentra van CKC Drenthe in onder meer Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Borger-Odoorn openen maandag de deuren, laat bestuursvoorzitter Albert Velthuis weten. "Het is niet echt spannend. We hebben vooral heel veel zin om weer fysiek aan het werk te gaan. Gewoon het weer opstarten en het fysieke contact met de kinderen."

De stoelen kunnen weer van de tafels (Rechten: ANP/Hollandse Hoogte/Tom van Limpt)

Geen ijsvrij

Bert Dekker van Plateau in Assen, waar veertien scholen bij zijn aangesloten, laat weten dat ook al die scholen maandag weer open gaan. "Wij hebben er heel veel zin in dat de kinderen weer terug mogen komen."

Ondanks dat er voor maandag een dik pak sneeuw wordt verwacht, hoeven de duizenden kinderen niet op ijsvrij te rekenen. "Dat je door de sneeuw iets later bent, geeft niet, als je er maar bent. Ik heb tegen de leerkrachten gezegd dat ze maandag vooral sneeuwbalgevechten moeten houden, sneeuwpoppen gaan bouwen en op verhaal moeten komen. Hopelijk wordt het een witte wederkomst. Een echt warm winterwelkom."

Buiten gymmen

Plateau heeft, net als andere basisscholen, besloten de gymlessen binnen niet door te laten gaan. "De kans dat groepen elkaar tegenkomen is erg groot. Dus we gaan lekker met ze naar buiten."

De scholen die zijn aangesloten bij scholenstichting PrimAH in de gemeente Aa en Hunze heropenen maandag eveneens de deuren. "Natuurlijk gaan we open", zegt directeur-bestuurder Jeroen Kleyberg. "We vinden het wel spannend, maar we hebben vertrouwen in de experts die zeggen dat het kan. We zijn nu bezig om de protocollen te doorlopen, zodat we volgende week veilig onderwijs kunnen geven."

En ook in de gemeente Emmen gaan de openbare basisscholen open. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Emmen, waar het openbaar onderwijs onder valt, weten.

Maatwerk leveren

In de gemeente Hoogeveen gaan ook alle scholen open, laten Gerard Janze van PricoH en Zweers Wijnholds van stichting Bijeen weten. "Als de overheid tot de conclusie komt dat het veilig en verantwoord is en wij maatwerk kunnen leveren, dan kan het", zegt Janze. "We snappen de zorgen die leerkrachten hebben, maar de overheid neemt niet zomaar een beslissing. Er zijn nog wel een aantal ingewikkelde dingen, zoals het testen van leerkrachten en leerlingen, maar daar komen wij wel uit."

Zijn collega Wijnholds is ook bestuursvoorzitter van Prisma Drenthe. Alle twaalf schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs in Drenthe zijn lid van Prisma. "Het is inderdaad nog wachten op de instructies, dat maakt het ingewikkeld voor bestuurders en directeuren. We zijn met elkaar in overleg, maar de insteek is dat de scholen maandag fysiek opengaan", zegt Wijnholds.

Begrip voor angst

Hij ziet bij veel collega's in de provincie hetzelfde beeld en verwacht geen grote veranderingen in het nieuwe protocol. "Het lijkt veel op de vorige keer toen we weer opengingen. We gaan het zo goed mogelijk doen, dat zijn we moreel aan elkaar verplicht."

Op elke school werken leerkrachten die het spannend vinden om weer voor de klas te staan en bang zijn om besmet te raken. Maar de bestuurders zijn het wat dat betreft allemaal met elkaar eens. "Wij snappen die angst en gaan met de betreffende leerkrachten in gesprek. Er is altijd een oplossing te vinden."

Algemene Onderwijsbond heeft haar bedenkingen

De basisscholen zien het dus zitten om weer open te gaan, maar de Algemene Onderwijsbond is minder stellig. Sectorlid primair onderwijs bij de Algemene Onderwijsbond Jan Feiken heeft zo zijn twijfels. "Moeten ze wel opengaan? Ik hoor uit het werkveld dat heel veel mensen zich afvragen: waarom niet tot de voorjaarsvakantie op dezelfde voet verder?"

Begin deze week noemde Feiken de heropening van de scholen al een politiek besluit. Maar de meeste basisscholen in Drenthe delen die mening dus niet en hebben komende maandag de schoolbankjes weer gevuld met leerlingen. En in de pauze of tijdens de gymles zullen er ongetwijfeld heel wat sneeuwpoppen worden gebouwd.