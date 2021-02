UMCG-telefoniste: 'Ik ben de hele dag uitgescholden'

Medewerkers van het UMCG hebben te maken gekregen met honderden dreigtelefoontjes. Aanleiding is het bericht dat revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren - onderdeel van het UMCG - is aangewezen voor de dwangverpleging van coronapatiënten die weigeren in quarantaine te gaan.

Dit regeringsbesluit werd woensdag bekendgemaakt en dat zorgde meteen voor veel ophef op sociale media. Tegenstanders van het coronabeleid van het kabinet kwamen in het geweer. Termen als 'deporteren' en 'concentratiekamp' kwamen voorbij. Dat schrijft RTV Noord.

Uitgescholden en bedreigd

Deze golf van verontwaardiging blijft dus niet beperkt tot het internet. De telefonistes van het UMCG kregen woensdag en donderdag honderden scheldpartijen en bedreigingen over zich heen. Ook andere medewerkers kregen hiermee te maken, nadat de bellers de hand hadden gelegd op interne telefoonlijsten.

Toespraken van Hitler afgespeeld

"Mensen riepen termen als 'Sieg Heil', 'NSB'er' en 'landverrader'. Ook werden er fragmenten van toespraken van Hitler afgespeeld over de telefoon", vertelt UMCG-woordvoerder Joost Wessels.

'Dat gaat je niet in de koude kleren zitten' Een van de telefonistes vertelt wat zij en haar collega's hebben moeten doorstaan. Haar naam is bij de redactie bekend. "Dit gaat je niet in de koude kleren zitten, Ik ben gisteren de hele dag uitgescholden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zo ongeveer alles wat met de Nazi's uit de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, hebben we naar ons hoofd geslingerd gekregen. En we kregen ook veel 'Het is geen China' te horen." "Ik kan het naast me neerleggen, maar het raakt me wel als ik zie hoe mijn collega's zich dit aantrekken. We zijn een hecht team, je kent elkaar door en door. Het maakt me boos." "Vanochtend ging het verder. We werden zoveel gebeld, dat collega's ons intern niet meer konden bereiken." "Het enige wat we kunnen doen is verwijzen naar de verklaring op de website van het UMCG. Daarin staat hoe het zit. Als ze dan doorgaat met schelden, dan zeg ik: ik verbreek nu de verbinding." "Maar door de aandacht van de media krijgen we nu ook veel steunbetuigingen. Zoals een kaartje van een groepje artsen. Dat is wel fijn."

Het aantal telefoontjes is intussen niet meer te tellen, zegt Wessels. 'Het begon gisteren na een oproep op social media om het UMCG te bellen en personeel uit te schelden. Er waren momenten dat alle zes lijnen bezet waren. Sommigen belden meerdere keren. Eén beller al zeker tussen de vijftien en twintig keer. Vandaag neemt het gelukkig wat af, want we willen bereikbaar blijven.'

Een afgevaardigde van de Raad van Bestuur heeft het personeel van de telefooncentrale een hart onder de riem gestoken, vertelt Wessels. 'Ze hebben steun van iedereen in het UMCG.'

Waarom zijn de bellers zo boos? De bellers baseren zich op een bericht in de Staatscourant van dinsdag, dat door verschillende media werd overgenomen. In het bericht staat: 'Vanwege de uitbraak van covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie.' Het UMCG voegde daar woensdag aan toe dat het om een laatste redmiddel gaat: 'Dat kan worden ingezet met als doel om de maatschappij te beschermen.' Om een maatregel tot gedwongen isolatie kan alleen worden verzocht door de voorzitter van een van de 25 veiligheidsregio's in het land, na een advies van de GGD. Dat gebeurt op grond van een artikel in de Wet publieke gezondheid. Een rechter moet zich er vervolgens nog over uitspreken. UMCG werd verrast door bekendmaking De publicatie in de Staatscourant kwam dinsdag ook voor het UMCG uit de lucht vallen. Het UMCG was al langer over dit plan in gesprek, maar werd uiteindelijk verrast door de bekendmaking van het ministerie, zegt woordvoerder Joost Wessels. Reactie ministerie VWS "De communicatie tussen het ministerie en het UMCG had misschien wat beter gekund", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Maar ze hadden kunnen weten dat dit eraan zat te komen. Er is vooraf overleg geweest tussen VWS en het UMCG. Vervolgens is het plan voorgelegd aan de minister en die heeft toestemming gegeven. Toen hebben wij gezegd dat het besluit binnen een paar dagen in de Staatscourant zou worden gepubliceerd."

Het UMCG beraadt zich nog op stappen. Aangifte bij de politie wordt niet uitgesloten. Wessels: "We laten het er zeker niet bij zitten."

Lees ook: