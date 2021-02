Windpark staakt overleg met Omgevingsadviesraad Aa en Hunze

De initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer stoppen het overleg met de Omgevingsadviesraad (OAR) in de gemeente Aa en Hunze. Volgens de windboeren is er de afgelopen twee jaar over 'enkele onderwerpen constructief overleg mogelijk gebleken, maar op andere punten verliep het overleg steeds stroever'.

Volgens de directie van het windpark in de Veenkoloniën is het door de onwrikbare houding van enkelen niet meer mogelijk om tot goede afspraken te komen. "Het gaat dan met name over punten zoals de verdeling van het gebiedsfonds en de planschade", licht woordvoerder Elzo Springer toe. Volgens hem zijn nu de gemeenten en de provincie aan zet. "De provincie heeft de regie en kan vlot gemeentebesturen en windpark om tafel roepen om de onduidelijkheid die is geschapen over het gebiedsfonds, aan te pakken."

Directeur Wim Wolters heeft dit standpunt vanavond persoonlijk medegedeeld aan de voorzitter van de OAR en wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze. De organisatie laat in een kort bericht weten zich nu te beraden op de vorm van het overleg met omwonenden.

De OAR in die gemeente is in maart 2019 opgericht in verband met de ontwikkelingen rondom de komst van het windpark met 45 turbines in de Veenkoloniën. De adviesraad bestaat uit onder meer verenigingen van dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en deelnemers vanuit een Bewonersplatform en WindNee. De raad overlegt met onder meer de directeur van windpark De Drentse Monden en Oostermoer en de voorzitter van windpark Oostermoer.

In Borger-Odoorn is nog geen adviesraad opgericht. Gesprekken daarover lopen nog.

