Al 20 jaar geen 'Hej 'n gulden veur mij?' meer: 'Ik was zo gek op die jongen'

Als eerbetoon werd Tokkel in 2018 vereeuwigd in een muurschildering in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Remco Kikkert)

Voor zijn broer Remco is het vandaag dan ook een bijzondere dag. "Maar Rob is nog elke dag bij mij", verzekert hij. "Ik word elke dag nog 'lastiggevallen'. Mensen hebben het nooit over mij. Ik ben nog altijd de broer van Tokkel."

'Het begin van de rockmuziek'

Tokkel krijgt zijn bijnaam omdat hij een getalenteerd gitarist is. Samen met zijn broer Remco speelt hij enige tijd in The Sound of Imker. "We waren gek op muziek", vertelt Imker. "We werden geconfronteerd met Cuby + Blizzards. Toen zei ik tegen mijn broer Rob: 'Het wordt tijd dat wij ook de gitaren oppakken'. Mijn broer was een natuurtalent."

De band boekt aardige successen en staat ook in het voorprogramma van Pink Floyd. "En we hebben zelfs op de installatie van Jimi Hendrix gespeeld", vertelt Imker trots. "Ach, we hadden wel wat succesjes, maar ook weleens niet hoor. We werden soms ook uit zalen gegooid. Het was nog het begin van de rockmuziek. Revolutionair!"

Drugs

Uiteindelijk gaat de band ten onder aan het drugsgebruik van Tokkel. "We zouden een tour doen met een andere band. Ik zag dat bepaalde jongens aan de drugs zaten. Ik vond ook spuiten in de bus", herinnert Imker zich. "Toen stopte ik ermee. Herman Brood nam mijn broer toen mee. En ja, daar begon de ellende."

Imker weet nog goed hoe Brood bekendstond. "Herman was natuurlijk de medicijnman van Noord-Nederland. Een wandelende chemische fabriek. Mijn broer kreeg dus ook snoepjes. En je weet ook dat als je aan de lsd en cocaïne gaat, dat je dan rare gedachtes gaat krijgen. Die kreeg hij toen ook."

'Ik was zo gek op die jongen'

Remco Imker vindt het verschrikkelijk om zijn broer te zien aftakelen en op straat te zien belanden. "We waren als een tweeling, altijd bij elkaar. Als ik met de brommer wegreed, sprong hij altijd achterop. Ik kon ook nooit naar de meiden, want verrek: dan zat Rob weer bij mij." Het lukt hem niet om Tokkel van de drugs af te krijgen. "Je komt zo moeilijk van die rommel af. Ik had zelf ook een probleem met alcohol."

Hij zorgt er later nog wel voor dat Tokkel een caravan krijgt. "Maar toch raak je elkaar kwijt", zucht hij. "Ik heb heel wat tranen moeten wegvegen in die jaren. Ik was zo gek op die jongen." Tokkel stierf in 2001 op 52-jarige leeftijd.

'Nieuwe' muziek

Tokkel was volgens zijn broer ooit een heel zachte en verlegen jongen. "Hij was ook heel emotioneel. Maar toen hij dus met 'snoepjes' begon, veranderde hij. Hij voelde zich een soort god. Dat doet drugs met een mens. Ik waarschuw de jeugd er ook altijd voor: begin er alsjeblieft niet aan."

In de jaren na The Sound of Imker hebben de twee nog wel muziek opgenomen in een studio. Remco Imker is bezig om die muziek - hopelijk - dit jaar nog uit te brengen. "Ik ben 74 en sta dus al met één been in het graf. Je ziet veel mensen wegvallen. Dus ik hoop de cd binnen een jaar uit te brengen."