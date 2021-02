Aantal bezoekers DNK in Assen vorig jaar gehalveerd door corona

Het aantal bezoekers van DNK in Assen is vorig jaar gehalveerd ten opzichte van 2019. Vanwege het coronavirus zijn de bioscoop en het theater slechts tien weken op de normale manier open geweest. De bioscoop was vijftien weken helemaal dicht, het theater zelfs 25 weken.

Het totaal aantal bezoekers van DNK is gedaald van ruim 508.000 in 2019 naar bijna 250.000 in 2020. Hiertoe worden de bibliotheekbezoekers, bioscoopbezoekers, theaterbezoekers, de bezoekers van evenementen door gastorganisaties, van online streams én bezoekers van de zogenoemde bieb-drive gerekend.

Ook het aantal activiteiten in DNK liep behoorlijk terug van ruim 7000 in 2019 naar ruim 4300 vorig jaar. Wel werden er nieuwe (online) initiatieven ontwikkeld, waardoor er ondanks de coronacrisis toch een aantal activiteiten georganiseerd kon worden.

Het aantal leden van DNK is nauwelijks teruggelopen: in 2019 waren dat er 999 en in 2020 nog 968. DNK laat weten dat 97 procent van de leden lid is gebleven en de businessclub zelfs is gegroeid van 40 naar 43 leden.