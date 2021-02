Rood Wit TV: Lukkien over het 'geklooi' met de keepers en het slotwoord van Jansen

Dennis Telgenkamp maakt, niet voor het eerst bij de Drentse club, weer plaats voor een concurrent. "We krijgen teveel doelpunten tegen", aldus Dick Lukkien over die keuze. "Dat onderkent hij zelf ook, al ben ik me er terdege van bewust dat dat niet alleen toe te schrijven is aan Dennis. Of het pijnlijk is? Je wilt natuurlijk niet drie keepers gebruiken in een seizoen. Dat mag je geklooi noemen, maar je kan het ook typeren als 'handelen'. Dennis had een sterk seizoen achter de rug en Felix Wiedwald had zijn sporen verdiend in Duitsland, maar beide hebben dit seizoen niet gebracht wat ze in hun mars hebben."

Lukkien start tegen AZ dus met Verrips en Gladon. Dat zou zomaar eens ten koste kunnen gaan van Sergio Peña. De Peruaan is niet okselfris, maar door de komst van Gladon zakt De Leeuw naar de positie achter de spits (de plek van Peña). Peña wisselde vandaag tijdens de training de positie op rechts af met Nikolai Laursen. Glenn Bijl ontbrak en is sowieso niet inzetbaar zaterdag.

Vanzelfsprekend sprak Lukkien ook uitgebreid over het vertrek van Anco Jansen en krijgt de Zwollenaar zelf het laatste woord in deze uitzending. Kijk de uitzending helemaal via de link hieronder...