Volgende week schaatsen? 'Bij dik pak sneeuw kun je het vergeten'

Of we volgende week kunnen schaatsen hangt af van de sneeuw die wordt verwacht (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

"Je moet in dit geval vóórdenken, hè. Als je nádenkt, ben je te laat", grapt Rieks Poelman. De voorzitter van IJsbaan Witten en van de sectie natuurijs van schaatsbond KNSB heeft de weersverwachting voor de komende dagen ook gehoord en is druk bezig met de voorbereidingen om schaatsers coronaproof te kunnen verwelkomen.

"De KNSB heeft een protocol gemaakt en als je dat stap voor stap naloopt, kom je een heel eind om de ijsbaan veilig te kunnen openen", zegt de natuurijsman. Hij kent zijn pappenheimers. "Als het gaat vriezen, zijn veel mensen niet te houden. Dat zag je laatst ook met die sneeuwval in de Limburgse heuvels. Dan gaat iedereen op pad."

'Addertje onder het ijs'

Het is een soort gen dat 'wakker lijkt te worden' bij veel schaatsliefhebbers, omschrijft Poelman. Vanaf komend weekend wordt flinke vorst voorspeld. "Maar er zit wel een addertje onder het ijs en dat is de dikke sneeuwbui die voor zondag wordt voorspeld. Als er dan net twee à drie centimeter ijs ligt en er valt tien centimeter sneeuw, kun je het vergeten", zegt hij beslist.

"Sneeuw werkt als een isolatiedeken. Het ijs vriest dan van onderen niet meer aan en je kunt er ook nog niet goed op staan om de sneeuw eraf te vegen. Als er veel sneeuw valt, is alle moeite voor niks geweest. Maar ja, regeren is vooruitzien, dus we moeten nu wel wat doen."

Twee uur schaatstijd

Het vóórdenken, zoals Poelman het noemt, bestaat uit het regelen van een ijsbaan waarop schaatsliefhebbers voldoende afstand kunnen houden. "We hebben bij de KNSB een ticketsysteem gemaakt en schaatsverenigingen die dat willen, kunnen daar gebruik van maken. Het werkt met blokken, net zoals dat een paar maand geleden werkte in zwembaden."

"Schaatsers kunnen een blok reserveren van twee uur schaatstijd. Als die om zijn, maken wij de baan leeg en kan de nieuwe groep erop", verduidelijkt hij. "We gaan ervan uit dat elke schaatser ongeveer dertig vierkante meter ruimte nodig heeft. Aan de hand van de afmetingen van de ijsbaan kun je dan berekenen hoeveel schaatsers je per blok kwijt kunt."

In het geval van Witten, waar de vereniging 1100 leden uit Assen en omstreken telt, is dat 150 schaatsers per blok. "Dat is bepaald door de gemeente Assen en daar houden we ons netjes aan. Maar los daarvan blijft het afstand houden ook een verantwoordelijkheid van de schaatsers zelf. Als je gaat wandelen en je gaat onderweg met bekenden staan te praten, is dat niet anders. Het is nu eenmaal zo."

Niet over één nacht ijs

Hoe lang duurt het eigenlijk voordat het ijs dik genoeg is? Daar heeft Poelman een rekentrucje voor: "Als de som van het aantal graden nachtvorst op 35 uitkomt, dan heb je zeven à acht centimeter ijs. Dus als het een aantal nachten goed vriest en overdag onder nul blijft, kan het."

Hij lacht. "Sommige mensen denken dat je na één nacht vorst kunt schaatsen. Als het zondagnacht vriest, gaat maandag bij mij de telefoon: 'Veurzitter is de iesbaan ok lös?' Ja, jongens jongens, denk ik dan; wij gaot niet over ien nacht ies!"

Poelman hoopt dat we de ijzers volgende week kunnen onderbinden. "Maar één ding is wel jammer: het meest nostalgische van alles, de koek en zopie, wordt een drama. Dat kan niet in deze tijd. Ja misschien een glassie kwast bij de achterdeur, maar dan houdt het wel op."