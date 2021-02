Muzieklijst Harry's Blues zondag 7 februari 2021

De vorige maand overleden Hilton Valentine (1943) begon zijn carrière met de muziek van Lonnie Donegan, de skifflemuzikant die furore maakte met Rock Island Line (1956). In 1964 was Valentine gitarist bij The Animals en bedacht de fameuze riff bij hun vertolking van het oude volkswijsje A house of the rising sun. Ze werden wereldberoemd en talloze hitsingles (We've gotta get out of this place, Bring it on home to me, It's my life, Don't let me be misunderstood) volgden. In 1966 viel de band, nadat na een optreden in Amerika zowel zanger Eric Burdon als bassist Chas Chandler) waren ingestort, uiteen. In 1975 volgde een korte reünie met het album Before we we were so rudely interrupted. Dat herhaalde zich enkele keren en vanaf 2004 keerde Valentine terug naar de roots van zijn muziek, de skiffle. Want hij begon op 16-jarige leeftijd in de skifflegroep The Heppers en zijn laatste band was Skiffledog. Sinds 1997 woonde hij in Connecticut en maakte in 2004 het album It's Folk n' Skiffle. Zijn laatste album met Skiffledog is Skiffledog on Coburg street , uitgebracht in 2011.