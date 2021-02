Geen bus meer door Roswinkel: 'We zijn geïsoleerd'

Plaatselijk Belang maakt zich hard voor het herstellen van de buslijn, maar krijgt nul op het rekest bij het OV-bureau. "De volgende stap is de media zoeken. Ons dorp raakt geïsoleerd", laat waarnemend voorzitter Marleen Hoogland weten.

Haar dochter Sterre baalt ook van de situatie. Bij winterdag is de bus de ideale mogelijkheid voor haar om naar school te gaan: "Met veel regen, ijs of sneeuw pak ik graag de bus." Het alternatief is een taxihub: "Die moet je twee uur van tevoren reserveren. Dat is geen optie als je vroeg in de ochtend naar school moet."

Zorgplicht

Willem Bijl (84) heeft dinsdag een brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gekregen om zich te melden voor een coronavaccinatie in Emmen. De kwieke senior is alleen niet in staat om in Emmen te komen, omdat de buslijn is verdwenen: "Ze zeggen doodleuk dat ik maar een taxi moet bellen. De kosten? Die zijn voor meneer Bijl."

De gemeente heeft volgens de dorpsbewoner een zorgplicht, maar komt deze niet na: "Zij moeten mij vertellen hoe ik bij de locatie kom voor de coronaprik. De gemeente wijst naar het OV-bureau, omdat zij over de dienstregeling gaan. Waar ze aan voorbijgaan is het feit dat ze een zorgplicht hebben. Ze moeten eens goed bedenken wat hun taken zijn en luisteren naar de burgers."

Bushokje vernield en vernieuwd

Tijdens Oud en Nieuw is het bushokje aan Stad in het dorp vernield: "Dat is een soort van traditie dat hier het bushokje gesloopt wordt. Dit jaar was dat weer het geval. Het glas en alles lag eruit." Tot Hooglands verbazing staat er even later weer een nieuwe: "Nu staat er weer een gloednieuw bushokje, maar er rijdt geen bus. Dat vind ik een hele bijzondere actie."

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft nog niet gereageerd op de kwestie.