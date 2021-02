Gemeente wil nieuw schoolgebouw voor basisschool Eexterveen

De nieuwe school moet zo'n 1,8 miljoen euro kosten. Hoe De Kameleon er straks uit komt te zien, is niet bekend. Wethouder Bas Luinge laat weten dat de ontwikkeling van de school 'in nauwe samenspraak' gaat met het schoolbestuur en de directie. "Maar omdat we kijken naar de inrichting van het hele gebied zijn ook Stichting Kardeel, Kinderopvang de Hasselbraam, Sportvereniging SPES en Dorsbelangen Eexterveen betrokken."

Nieuwbouw is nog niet helemaal een zekerheid. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. Op 18 maart wordt daarover een beslissing genomen. Wethouder Luinge wil graag zo'n nieuw schoolgebouw. "De school is een vaste waarde in het gebied. Rond de 90 leerlingen gaan er naar school, maar het gebouw is niet meer van deze tijd."

Het is de bedoeling dat De Kameleon in 2023 naar het nieuwe gebouw in Eexterveen verhuist.