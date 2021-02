Niet heel Zuidvelde loopt warm voor zonnepanelen

De bedoeling is dat twee projectontwikkelaars (TPSolar en Chint Solar) samen met vijf boeren en Energiecoöperatie NoordseVeld (ECN) optrekken in dit plan. De stukken land die beschikbaar worden gesteld voor het zonnepark worden straks één geheel, waarmee er een gebied van 120 hectare ontstaat. ECN doet met het project mee omdat de gemeente Noordenveld vindt dat de helft van het project door een lokale partij gedaan moet worden. De gemeenteraad heeft dat verplicht gesteld.

'Megapark'

"Inmiddels hebben we een eerste online bijeenkomst gehad", vertelt Jeroen Niezen namens ECN. "Nu wordt er gekeken naar hoe we het zonnepark zouden kunnen inpassen in het landschap, met het Beleidskader Energieprojecten als leidraad. Tegen het eind van volgende week zal het conceptplan volgen en op maandag 15 februari is er weer een online bijeenkomst met belangstellenden."

Critici staan echter al op de achterste poten. Zo ook omwonende Peter Giezen, die hemelsbreed zo'n driehonderd meter van de beoogde plek afwoont. Giezen geeft vooral aan geschrokken te zijn van het tempo waarmee de plannen in gang worden gezet. "Het weekend voor de eerste bijeenkomst in januari kregen wij hierover een brief met een uitnodiging. Daarin werden de contouren van het zonnepark toegelicht. Meerdere inwoners voelden zich overvallen, want we hadden nooit eerder plannen voor het zonnepark gezien."

Een complete verrassing dus. "Zeker als je nagaat dat het om een megapark van 120 hectare gaat", redeneert Giezen. "Dat gaat ten koste van goede landbouwgrond." En dan heeft Giezen het nog niet eens gehad over landschapsvervuiling. "Wij zijn speciaal uit Assen naar Zuidvelde verhuisd vanwege de weidse vergezichten. Daar wordt straks dus een zonnepark neergezet. Waarom doen we dat niet aan de rand van een snelweg?"

Beginfase

Wethouder Kirsten Ipema vindt het vervelend dat omwonenden zich overvallen voelen. "Het is aan de initiatiefnemers om de betrokkenen actief mee te nemen in het proces", vertelt de Noordenveldse wethouder. "We zitten nu nog in de beginfase, waarin men vooral hun stem moet laten horen."

Dergelijke energieprojecten worden in Noordenveld allemaal langs de meetlat van het Beleidskader Energieprojecten gelegd. "Hierover hielden wij in december 2019 al een goedbezochte informatieavond. Daar kwam veel reactie op, maar toen ging het nog niet over specifieke locaties. In het Beleidskader is Zuidvelde als één van de plekken aangewezen waar een zonnepark wat de gemeente betreft mogelijk zou zijn. Nu er een concrete plek is, zie je dat mensen snel reageren."

Weidevogels

Volgens Ipema is er nog ruim voldoende gelegenheid voor inwoners om te reageren op het plan. Van een 'megapark' wil zij overigens niet spreken. "Het gebied behelst 120 hectare, maar het wil niet zeggen dat al deze grond benut wordt voor zonnepanelen. Dit alles moet namelijk goed worden ingepast in het landschap en daarbij moeten omwonenden actief betrokken worden. Dat moet in overleg gaan."

Zo kan Ipema het zich voorstellen dat wanneer er leefgebied voor weidevogels verdwijnt, dit elders in het gebied wordt gecompenseerd. "Daarbij kan je denken aan flinke stroken waar weidevogels baat bij kunnen hebben."

'Geen Hoogeveen'

Ook over landschapsvervuiling moet goed worden nagedacht, vindt Ipema. "Ik kan het me voorstellen dat je baalt als je hier naartoe bent verhuisd en er dan een zonnepark in de buurt wordt gebouwd", zegt ze. "Daarom moeten we goed kijken of we toch iets moois kunnen neerzetten. We nemen als gemeente het zonnepark bij Hoogeveen vaak als voorbeeld van hoe het niet moet. Het is aan de projectontwikkelaars om iets moois neer te zetten."

Ipema roept inwoners van Zuidvelde op om vooral hun stem te laten horen in deze beginfase. "Als gemeente kijken wij vervolgens hoe het proces is verlopen. Als inwoners het idee hebben dat ze weinig tijd hebben om te reageren en onder druk worden gezet, nemen we dat mee in ons uiteindelijke besluit. Ook wanneer er helemaal geen draagvlak is voor de plannen, heeft dat invloed op wat wij uiteindelijk in Zuidvelde toestaan."