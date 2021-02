Drenten winnen Young Business Award met hun bedrijf CodeSandbox

Ives van Hoorne (24) en Bas Buursma (24) hebben de Young Business Award (YBA) gewonnen met hun bedrijf CodeSandbox. Met de gelijknamige online app kunnen programmeurs - in een notendop - gezamenlijk software schrijven en overleggen. Een gat in de markt, zo bleek. Want nu zijn ze uitgeroepen tot beste start-up van Nederland.

De mannen, die elkaar kennen van de middelbare school in Assen, begonnen klein. "We zijn ooit op een studentenkamer bij de TU Twente begonnen, we leefden minimaal, hadden amper kosten en zeiden: laten we aan de slag gaan, er kan maar weinig misgaan", weet Buursma nog heel goed. Ze begonnen als een zuinig, efficiënt en eerlijk duo en daarin is weinig veranderd. Buursma: "Die houding levert ons nog steeds profijt op."

Chaos vs. rotzooi opruimen

Dat blijkt ook wel uit de pitch van beide mannen voor de jury van de Young Business Award. "Ik maak de rotzooi en Bas ruimt het op", typeerde Van Hoorne hun samenwerking. Buursma vult aan: "Voor ons beiden is er plek. Het gaat niet altijd soepel. Soms is de chaos van Ives nodig, maar wel met mate. We zijn beiden heel erg gegroeid. En we hebben veel ideeën, het houdt maar niet op. Het gaat erom dat we beiden de omgeving creëren waarin we stappen kunnen maken."

'Unicorn-status'?

Beide jonge ondernemers hebben inmiddels al 15 miljoen euro opgehaald bij investeerders en draaien zulke goede omzetten dat ze het geld nog niet hoeven op te maken. Kenners zien het gebeuren dat hun bedrijf in de toekomst de 'unicorn-status' zal halen. Dat betekent dat je een bedrijf hebt met een marktwaarde van een miljard dollar. Zo ver is het nog niet, maar ze worden in elk geval wel hoger ingeschat dan de andere finalisten, voor het publiek misschien meer bekend: Greener (mobiele batterijen), Felyx (huurscooters) en QuiCargo (lege vrachtwagens vullen).

Meer leiderschap

Inmiddels wonen Van Hoorne en Buursma in Amsterdam. De komende jaren gaan ze aan de slag om hun studentikoze imago in te ruilen voor meer leiderschap. "Op dat punt kunnen we onze groei maken", zegt Bas Buursma na de overwinning. Ze gaan daarom ook ervaren mensen binnenhalen, maar ze houden wel de leiding binnen CodeSandbox.

