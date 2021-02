Drentse hoofdklassers komen zelf met eigen regio-competitie

Alcides-trainer Wilko Niemer werd daarvoor benaderd door de twee hoofdklassers uit Hoogeveen. "Wij willen met Hoogeveen, HZVV, Noordscheschut, Emmen, VKW en Alcides dus een competitie gaan spelen. Uit en thuis en waar mogelijk met publiek. En dus op een goed niveau", reageert Niemer.

'Seizoenshelft uitspelen niet realistisch'

De KNVB wil het liefst dat alle prestatie-elftallen, tot en met de vijfde klasse, de eerste seizoenshelft nog uit gaan spelen. Het weekend van 10 en 11 april is daarvoor de uiterste startdatum. Dat betekent automatisch dat minimaal vanaf 10 maart weer zonder beperkingen getraind zou moeten kunnen worden.

"Het is wel een heel nobel plan. Maar het is niet realistisch", zegt Niemer resoluut. "Ik verwacht niet dat de maatregelen zo snel afgeschaald zullen worden. We trainen nu nog in tweetallen en er geldt een avondklok. En dan zouden we over een maand alweer met de hele groep mogen trainen. Als dat het perspectief is, dan zou dat hartstikke mooi zijn. Maar dat is niet realistisch."

KNVB Regio Cup?

Ook heeft de KNVB zelf nagedacht over wat er eventueel wél kan als de eerste seizoenshelft niet uitgespeeld kan worden. Sinds woensdag wordt er gesproken over de KNVB Regio Cup.

"Het is wel grappig. Sinds de eigen plannen van verschillende clubs bekend zijn geworden, lanceert de KNVB nu ook een Regio Cup. Maar de ins en outs van dat plan zijn nog niet bekend. Maar de meeste clubs op hoofdklasse niveau en eerste- en tweedeklassers zijn daar zelf al mee bezig", verklaart Niemer.

'Leuk initiatief'

De spelers van de club uit Meppel hebben er wel oren naar. "Een leuk initiatief. Het zijn ploegen die ook bij ons in de competitie zitten en ploegen uit de buurt die we kennen. Ik denk dat het leuk is om daartegen te spelen", zegt Jari Mooi. "Het is een goede oplossing. Maar ook dat moet door kunnen gaan natuurlijk en ook dat zie ik somber in. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het doorgaat", vult Niek Kuurman hem aan. Ook Olaf de Grip ziet het wel zitten. Hij snakt naar wedstrijden. "We hoeven niet zover te reizen, dat is ook wel lekker. En je voetbalt dan tenminste weer en dat is wat we nu missen", besluit Olaf de Grip.

Trainen in tweetallen

Van de vijf Drentse hoofdklassers trainen alleen Noordscheschut en Alcides nog gezamenlijk. De spelers van HZVV, Hoogeveen en Emmen moeten zelf thuis fit zien te blijven. Maar ook in Meppel is het behelpen omdat er alleen in tweetallen mag worden getraind.

Avondklok

In verband met de avondklok is de selectie ook nog eens verdeeld in twee groepen. De mannen uit Meppel trainen op donderdagavond. "We trainen van kwart voor acht tot kwart voor negen. Dan gaat hier het licht uit en dat zijn de mannen voor negen uur weer thuis", licht trainer Niemer toe.

Voor de spelers die van verder weg komen én voor de liefhebbers is de zondagochtend gereserveerd. "Afgelopen zondag stonden er toch veertien spelers op het veld, dus dat zegt genoeg", besluit Niemer.