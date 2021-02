Geen cel maar taakstraf voor ontucht met meisje (14) uit Zeeland

Een 22-jarige man uit Exloo hoeft voor ontucht en het onttrekken aan het ouderlijk gezag van een 14-jarig meisje niet de cel in. De rechtbank legde de man een werkstraf van honderd uur op. Tegen hem was zestien maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De rechter kwam tot een veel lagere straf, omdat de zaak al drie jaar oud is. Dat is eigenlijk te lang, vindt de rechter. Ook ging het Openbaar Ministerie ervan uit dat het meisje door de man seksueel was misbruikt. De rechter ging uit van de lichtere variant: ontucht. In dit geval hield dat in dat het meisje door de man 'slechts' was betast.

De man haalde het meisje begin 2018 om half vijf in de ochtend van haar huis in Zeeland. Beiden hadden via Instagram en WhatsApp contact met elkaar gekregen, maar elkaar nog nooit gesproken. Het meisje had grote problemen thuis, zou ze hebben geschreven. De man wilde haar uit die situatie halen en haalde haar op. Zonder toestemming van haar ouders werd ze meengenomen naar vrienden van hem in Vriescheloo.

Het meisje nam de benen en meldde zich op het politiebureau in Groningen. Er was inmiddels een grote zoekactie gestart naar het kind en via de media waren foto's van haar verspreid. De man moet het slachtoffer een schadevergoeding van 500 euro betalen.