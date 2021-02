Primeur voor Drenthe: een virtuele modeshow

Model Francesco loopt een paar simpele houtplanken op en af in sporthal De Timp in Assen. Waar hij normaal in de hipste kleding en op de grootste modeshows wereldwijd de catwalk beloopt, is dit door corona nu niet mogelijk. Vandaag is de nagenoeg lege sporthal in Drenthe het decor. Om zijn lichaam heeft het model een soort zwart schaatspak, dit pak vol met bewegingscensoren. "Wij nemen hier vandaag een virtuele modeshow op. We kopiëren de bewegingen van een vrouwelijk en mannelijk model", vertelt Maikel Sibbald, eigenaar van het tech-bedrijf.

Door de bewegingen te kopiëren en toe te voegen aan een programma, kan er daarna via de software een ander uiterlijk worden gegeven aan de modellen. "Het werkt hetzelfde als het maken van games", verklaart Sibbald. "Van één vrouwelijk model en één mannelijk model kunnen wij straks in totaal twintig verschillende modellen maken."

Diversiteit

Met de software waarmee het uiterlijk van de modellen wordt gemaakt, kan veel diversiteit worden toegevoegd. Regisseur van de virtuele modeshow, Reinout Hellenthal, vindt dat een groot voordeel: "Je kan het model verschillende outfits geven, je kan de modellen verschillende huidskleuren geven, je kan dus heel divers zijn. De huidskleur en de afkomst van een model zal niet meer een ding zijn bij het casten", vertelt Hellenthal.

Terug naar live

Ondanks de voordelen denkt Sibbald niet dat dit het nieuwe normaal gaat worden: "Het is voor nu een goede oplossing. Wanneer alles straks weer mag en kan zie ik het wel een hybridewereld worden, dus een beide zullen blijven bestaan." Ook model Francesco vindt het gevoel van een modeshow live lopen niet te evenaren. "De adrenaline en spanning die je krijgt is niet na te bootsen in de virtuele wereld".