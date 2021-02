Lusitano's Hester Bischot brengen een stukje Portugal naar Dalen

"Hij heeft eigenlijk de boel op de rit gezet", zegt Bischot. "Acht jaar geleden was ik met mijn Portugese trainer op trainingsweek in Portugal. Toen mocht ik ook op hem rijden. En zo ben ik verliefd op hem geworden. Want ik zat erop en toen dacht ik: zó wil ik graag rijden, dit gevoel wil ik graag hebben. En het is nog steeds m'n grote liefde", zegt Bischot.

Inmiddels zijn vijftien van de zesendertig paarden bij Stal Vreedenburgh in Dalen Portugese Lusitano's.

Working Equitation

Trovador is inmiddels 21 jaar en met pensioen en Bischot legt zich inmiddels met een andere Lusitano toe op een andere discipline: Working Equitation. Een sport in opkomst die is overgewaaid vanuit Portugal.

"Working Equitation is ontstaan vanuit de traditie van vroeger om met paarden op het land te werken", licht Bischot toe. "Dan moest je bijvoorbeeld een hek open en dicht doen als je op je paard zat. Het is eigenlijk net of je dressuur aan het rijden bent maar je komt onderweg dingen tegen."

Vierkantsmodel

De Portugese Lusitano is door z'n gedrongen bouw heel wendbaar en daardoor uiterst geschikt voor deze discipline. "Een Lusitano is echt een vierkantsmodel, dat is ook een selectiekenmerk. Terwijl ze bij de KWPN juist liever een rechthoeksmodel zien." Ook hebben de Portugese paarden vaak een kortere nek, waardoor ze ook makkelijker te rijden zijn.

Koeien drijven

Een wedstrijd Working Equitation bestaat uit vier onderdelen. "We beginnen met een dressuurproef. Dan volgt een trail met praktijkgerichte obstakels die op netheid en dressuur beoordeeld wordt. Vervolgens rijden we een trailparcours op snelheid en tot slot hebben we nog runderarbeid. Dan moet je met je landenteam één koe uit een kudde naar de overkant van de baan drijven. En daar hebben we speciale trainingsdagen voor, want je hebt natuurlijk wel koeien nodig."

Rijden met één hand

Op het hoogste niveau, waarop Bischot uitkomt, wordt gereden met één hand aan de teugel wat het allemaal nog lastiger maakt. In juli hoopt de Drentse amazone van start te gaan op het Europees Kampioenschap in Frankrijk.

Veulen Kadans

Terwijl de gedrongen Lusitano's uiterst geschikt zijn voor specifieke dressuuronderdelen als passage en piaffe vinden ze de uitgestrekte gangen weer een stuk lastiger. Daarom is Bischot aan het kijken of ze de beste eigenschappen van twee rassen samen kan voegen.

"Dit is Kadans. Hij is zeven maanden oud en is een kruising van een Lusitano-hengst met een Oldenburger-merrie. Ik hoop dat hij wat groter wordt dan een Lusitano en dat er wat meer ruimte komt in zijn bewegingen. Vooral ook in de stap. En dat hij wel de kwaliteiten van verzameling bewaard. Dus dat hij goed blijft in piafferen en passageren", besluit Bischot.