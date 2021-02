Duidelijke boodschap aan windboeren: 'Vraag het rekeningnummer, maak het geld over en hou op'

"Ik word er ontzettend moe van. Ik ben ook boos. Dit doe je niet. We weten al dat er een slechte sfeer is in het gebied. Zo verziek je sfeer alleen maar meer", zegt hij. "Houd toch eens op."

'Heb eens vertrouwen in de mensen'

Er is gesteggel ontstaan tussen de OAR en het windpark over de besteding van het geld in het gebiedsfonds. Daar stoppen overheden geld in, maar ook de windboeren. Zij willen zeggenschap over de besteding. De OAR vindt dat het gebied daarover gaat. Stelpstra ook: "Maak dat geld over. Er komt straks een rekeningnummer. En bemoei je niet met de besteding ervan. Dat kan het gebied prima zelf. De OAR is daar heel zorgvuldig mee bezig. Wij laten hen niet in de kou staan."

Dat het windpark een bijdrage doet, is toegezegd. "Het is niet juridisch afdwingbaar. Er is toegezegd dat er geld in het fonds gestort gaat worden. En toon nou eens goede wil naar het gebied. Dan kun je een keer iets goeds doen, en dan ga je nog over het laatste dubbeltje zitten zeuren. Het lijkt alsof het om geld gaat. Heb eens vertrouwen in de mensen", doelt de gedeputeerde op de inwoners.

Gesprek met inwoners

Volgens windpark De Drentse Monden en Oostermoer is het door de onwrikbare houding van sommigen moeilijk om tot afspraken te komen. Het windpark wil wel in gesprek gaan met de inwoners en beraadt zich nu op de manier waarop. Dit laat de organisatie weten in een korte verklaring op de website.

"Ik zou niet weten met wie ze nu gaan praten. De dorpsraden zijn gecommitteerd aan de OAR. We hebben een bewonersplatform waar twintig tot vijfentwintig man in zitten uit het gebied. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan organiseren", zegt adviseur Rob Rietveld. "Ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. Het wordt een interessante periode."

'Er moet een oplossing komen'

Volgens Rietveld is het een onhandige keuze van het windpark om het overleg te stoppen. "Zeker naar de toekomst toe en hoe we met elkaar om willen gaan in het gebied."

De komst van de 45 windmolens in de Veenkoloniën leidt al jarenlang tot spanningen en ruzies in het gebied. "Tot nu toe waren we altijd in gesprek", zegt Rietveld. "Dat is nu voorbij. Er moet zeker wel een oplossing gezocht worden."

Unieke situatie

Rietveld is door het hele land heen als adviseur werkzaam bij soortgelijke adviesraden. "Bij andere windparken, waar ik dit soort gesprekken ook voer, is het nooit een probleem dat de besteding van de middelen door het gebied bepaald wordt. Daar zijn de windparken juist blij mee, want dan hebben ze niet de verantwoordelijkheid over de besteding van het geld. Dat komt bij de mensen zelf te liggen. Dit is uniek, maar dit park is op meerdere fronten uniek hier."

Binnenkort volgen er gesprekken tussen de overheden over deze situatie. Daarna volgt een gesprek met het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.