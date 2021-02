Buren hovenier Peize stappen naar rechter: 'Gemeente schiet aan alle kanten tekort'

Een van de buren van een hovenier uit Peize stapt naar de rechter vanwege een langslepende burenruzie over het hoveniersbedrijf. Volgens hem had de gemeente veel eerder duidelijkheid moeten verschaffen in het gedoe.

"De gemeente schiet aan alle kanten tekort", aldus buurman Robert Heimink.

Overlast

Heimink en zijn vrouw ervaren al lange tijd overlast van het hoveniersbedrijf: "Op zo'n twee meter van ons vandaan is er bedrijfsactiviteit en er staat een sleufsilo dichtbij. Elke ochtend als het bedrijf opstart is er veel lawaai." Heimink zijn verhaal sluit daarmee aan bij dat van Eildert van Wieren, een andere buurman die al eerder zijn beklag deed over de gang van zaken rond het hoveniersbedrijf. Volgens van Wieren is er zelfs sprake van een doofpotaffaire rondom het gedoe.

Volgens beide buren is het duidelijk dat op het perceel van de hovenier een woonbestemming zit en dat er dus geen bedrijf mag zitten. Dit bleek onder andere uit een telefoontje dat Van Wieren hierover had met de gemeente. Maar ondanks verschillende klachten bij de gemeente is er nog altijd geen oplossing. Heimink wil daarom dat de rechter nu naar de zaak kijkt en zo bij de gemeente afdwingt dat er snel duidelijkheid komt.

Ook blijkt uit een eerder voorgenomen besluit van de gemeente dat verstuurd is aan de eigenaar van het hoveniersbedrijf dat hij moet stoppen met zijn bedrijfsactiviteiten en ook de sleufsilo moet afbreken. Doet hij dit niet, dan volgt er een dwangsom. "Dat besluit ligt er sinds december, maar daar mag de eigenaar natuurlijk bezwaar tegen indienen", aldus buurman Heimink.

Interne mail

Tijdens het contact met de gemeente over een mogelijke oplossing voor de overlast ontving Van Wieren plotseling een interne gemeentemail van een jurist handhaving die niet voor hem bedoeld was. In deze mail - die ook in het bezit is van RTV Drenthe - staat onder andere: 'Mijn intentie is om dit op informele wijze op te kunnen lossen door het maken van afspraken. De Boer (eigenaar hoveniersbedrijf, red.) wil dit ook graag. Van Wieren wenst een verhuizing (van het bedrijf, red.). Mijn intentie komt mede voort uit het gegeven dat er in 2011 een vergunning is verleend voor de bouw van een schuur, welke gebruikt zou gaan worden voor tuinattributen en aanhangwagens. De Boer gaf aan dat destijds de verantwoordelijk wethouder zich persoonlijk heeft ingezet om deze vergunning rond te krijgen.'

Van Wieren krijgt door de laatste zin sterk het vermoeden dat er bij het verlenen van de vergunning een soort van vriendjespolitiek heeft plaatsgevonden. "En toen die vergunning voor de kapschuur werd gegeven was het nog een eenmanszaak, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een groter bedrijf", aldus Van Wieren.

Ook vraagt de jurist handhaving in de betreffende interne mail aan twee handhavers om te kijken of er daadwerkelijk sprake van overlast is op het perceel van de hovenier. "Maar,", zo zegt Van Wieren, "vervolgens verzoekt ze om alleen te controleren op rustige momenten. En misschien een keer op een piekmoment." Van Wieren krijgt daardoor het gevoel dat de gemeente de overlast die hij ervaart wil verdoezelen en spreekt van doofpotactiviteiten.

Gesprekken

De afgelopen weken is wethouder Jeroen Westendorp met alle partijen in gesprek geweest. "De wethouder vertelde ons dat hij eerst de tijd wil nemen voor onderzoek", vertelt Heimink daarover. Maar volgens de buurman heeft de gemeente daar al lang genoeg tijd voor gehad: "We zijn nu tien maand verder en we zijn niks opgeschoten."

Ook volgens de andere buurman, Eildert van Wieren, is de houding van de gemeente totaal onacceptabel: "Voor ons is het al duidelijk: er zit een bedrijf op een perceel waar een woonbestemming op zit. Dus wij hebben heel duidelijk gemaakt dat we dit niet accepteren."

De gemeente Noordenveld laat na de gesprekken weten nog geen inhoudelijke toelichting te willen geven en dat het college van burgemeester en wethouders de kwestie binnenkort bespreekt. De rechter kijkt ondertussen naar de aanvraag van buurman Heimink: "Wij willen nu duidelijkheid en we hebben dus aangegeven dat we een spoedeisend belang hebben. Ook omdat we dagelijks overlast ervaren", besluit de buurman.