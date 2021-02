Luie stoel opzij geschoven: gymles vanuit de woonkamer in Borger-Odoorn

Een paar keer per week is het tijd voor verschillende uitdagingen en fitness. "Hoi allemaal, wat leuk dat jullie er zijn! Zijn jullie er allemaal? Dan even het duimpje omhoog", zegt meester Stefan. Aan de andere kant van de verbinding staan ruim tien kinderen klaar in hun woonkamer, onder wie vier enthousiaste meiden uit Nieuw-Buinen.

'Ik zweet helemaal!'

Tien minuten later doet de woonkamer van familie Van der Waal niet onder voor een sportschool. Buurtsportcoach Stefan Kiestra zet zijn leerlingen op afstand flink aan het werk. "Wow, het is echt warm", zegt Jante (9) uit groep 5. Samen met haar vriendin Kristine (8) en haar zusjes Lizzy en Jasmine doet ze mee. "Ik zweet helemaal!"

Sinds vorige maand, toen basisscholen nog geen leerlingen mochten ontvangen, organiseerde Actief Borger-Odoorn de online gymlessen. Via de website van de organisatie kan iedereen die dat leuk lijkt meedoen aan de videobijeenkomsten. Eigenlijk is het bedoeld als alternatief voor de gymlessen op school, maar ook ouders en opa's en oma's doen mee. Per training zijn er twee coaches bij. Om en om geven zij opdrachten.

Als gymleraar vanuit huis werken

Kiestra werkt dus, net als veel mensen, vanuit huis, maar als gymleraar is dat toch bijzonder. "Ik schuif de tafel aan de kant en zorg dat er niks om kan vallen als ik bijvoorbeeld ga touwtjespringen", lacht hij. "Gelukkig is er nog geen lamp gesneuveld." Het online lesgeven went gauw. "Eerst voelde het wat raar, maar na een poosje gaat het vanzelf. De kinderen doen ook ontzettend goed mee."

(Verhaal gaat verder na de foto)

De plankchallenge van twee minuten (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

In Nieuw-Buinen weten de meiden van geen ophouden. Even wat water en weer door met de fitness. Als laatste oefening moeten ze staan op ellebogen en tenen, in een plankhouding. Meester Daniël stort na veertig seconden in. "Wij hielden het langer vol, dat was super leuk", zegt Lizzy uit groep 3. De leerlingen 'plankten' bijna twee minuten.

Honderden aanmeldingen

Bij de eerste lessen deden er wel honderd kinderen mee. "In totaal hadden we vanochtend ook weer tweehonderd aanmeldingen. Het is echt een succes geweest", vertelt Kiestra trots.

Volgende week gaan de leerlingen weer naar school. Ook daar krijgen ze dan weer gym, maar dan wel weer gewoon. "Daar hebben we zin in", zegt Kristine. "Ja, ik ook. Want thuis is het wel een beetje druk", aldus Lizzy.