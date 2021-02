Ov-bedrijven bereiden zich voor op winters weer

Als we op de weersvoorspellingen afgaan, krijgen we in de nacht van zaterdag op zondag te maken met een ware sneeuwjacht: in 24 uur tijd vormt zich een serieus sneeuwdek van 10 tot 20 centimeter en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Hoe gaat het openbaar vervoer in Drenthe met die verwachtingen om?

Qbuzz heeft in ieder geval extra personeel ingepland. Ook is ervoor gezorgd dat bij de eigen tankstations van het busbedrijf voldoende brandstof beschikbaar is. "Want als het KNMI code rood afgeeft, mogen er geen brandstoffen over de weg vervoerd worden", legt een woordvoerder van Qbuzz uit. Op die manier heeft het bedrijf dus altijd voldoende achter de hand.

Bussen

Qbuzz heeft de dienstregeling niet op voorhand aangepast. "We wachten het af", aldus de woordvoerder. Het goed van A naar B kunnen rijden, is onder meer afhankelijk van het strooien en vegen op de wegen. Strooizout bijvoorbeeld werkt het best als het door verkeer ingereden wordt. "En zaterdagavond, na het ingaan van de avondklok, zijn wij een van de weinigen op de weg. En vervolgens zijn we zondagochtend weer een van de eerste weggebruikers." Kortom, even afwachten.

Reizigers wordt geadviseerd om de website en socialemediakanalen van Qbuzz in de gaten te houden. "Vanwege het coronavirus wordt sowieso al geadviseerd om alleen te reizen als dat echt noodzakelijk is", benadrukt de woordvoerder. "Maar ik hoop dat de mensen veel sneeuwplezier hebben en dat wij gewoon kunnen rijden."

Treinen

De NS laat zaterdag en zondag minder treinen rijden. Daardoor ontstaat er meer ruimte op het spoor, zodat NS en ProRail mogelijke problemen vanwege het winterweer kunnen oplossen. Het ziet ernaar uit dat er in Drenthe nog geen concrete aanpassingen aan de dienstregeling zijn gedaan.

Dit weekend rijdt zo'n 80 procent van de normale dienstregeling. Dat betekent dat op veel trajecten de treinen elk halfuur rijden in plaats van elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo. Op stations en in treinen staan NS-medewerkers klaar om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij ProRail staan extra monteurs en hulplocomotieven paraat. Vanwege corona was de dienstregeling al enigszins uitgedund, tot 90 procent van het normale spoorboekje.

De NS raadt reizigers aan om weerberichten goed in de gaten te houden, hun reisplannen voordat ze op pad gaan te checken met de NS reisplanner en vooral in de spits rekening te houden met langere reistijden en drukte.