Het is heel wat anders dan vlinders kijken op een zonnige dag. "Hier moet je wat meer moeite voor doen, maar dan heb je ook wat", zegt Muus enthousiast. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar microvlinders. Samen met andere onderzoekers publiceert hij daarover op een website over de kleinere vlinders van Nederland.

Je kan nu oranjebruine houtvezels zien, die vrijkomen als een rupsje een gang knaagt in bijvoorbeeld een elzentak. De rups van de elzenwespvlinder doet dat bijvoorbeeld.

Ontzettend veel soorten

Muus: "Op dit moment kun je ontzettend veel vlindersoorten vinden. Mensen staan er niet bij stil dat het nu vlinderbroedseizoen is. De vlinders vliegen straks, medio april, mei, volop. Ze komen natuurlijk ergens vandaan. Eigenlijk is het heel mooi om nu, te midden van het Dwingelderveld, een van de vlinderrijke gebieden van Drenthe, op zoek te gaan naar vlinders. Of eigenlijk de rups, daar gaat het om. De rupsen zijn mooi verstopt, bijvoorbeeld in kokertjes, in spinseltjes, tussen het hout of heel diep in de vegetatie."

Rupsje in een 'hagelslagje'

Als je er oog voor hebt, dan kun je zo verschillende soorten rupsen vinden. Muus: "Ik heb hier een een kokermotrupsje gevonden, die leeft in het kokertje op dit plantje. Kokermotjes leven in een soort omhulseltje. Als je bovenop het bloempje gaat kijken, dan zie je een soort hagelslagje. Dat hagelslagje is het kokertje waar het rupsje leeft. Hij vreet vanuit dat hagelslagje het bloempje leeg."

Oppassen met maaien

"We hebben in Nederland zo'n 2300 soorten en het overgrote deel daarvan, misschien wel negentig procent, is nu rups, pop of ei. Dat betekent dat een groot gedeelte daarvan zich nu in de vegetatie bevindt. Ga je in je beheer niet in op een stukje rupsenkennis, dan maai je alles weg en dan ben je die soorten voor een deel ook kwijt", laat Muus weten.

