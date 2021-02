Bart en Chantal vinden bericht van ruim een eeuw oud onder de vloer

Lenselink is met een collega de vloer aan het isoleren als hij bij het verplaatsen van de planken het oude plankje vindt. In het oud-Nederlands staat er: 'Thijs de Haan, timmerman. Wonende te Dalen. Thans werkzaam hier aan dat gebouw. 15 juli 1909. Emmen, Postmark.'

Bouwjaar

De bouwtekening van de woning hangt bij het stel in de hal. "Zoals je kunt zien is de bouwtekening van mei 1909 en het plankje is van juli 1909. We dachten eerst wel even op onderzoek uit te kunnen gaan", vertelt Jansen. Met een berichtje op Facebook bereikt ze niet veel.

Ruim een eeuw

Thijs de Haan wilde 111 jaar geleden waarschijnlijk dat zijn bericht zou worden gevonden. "Anders laat je zoiets niet achter onder de vloer. Wel bijzonder dat het nu toch gelukt is. Dat het meer dan een eeuw geduurd heeft, zou ook hij niet hebben verwacht", verklaart Lenselink.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het gevonden plankje roept veel vragen op (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Stichting Aold Daol'n

Via via krijgt Stichting Aold Daol'n lucht van het gevonden plankje. Henk Nijkamp kan wel iets over de onbekende timmerman vertellen: "We weten dat er een Thijs de Haan samen met zijn ouders en zusjes heeft gewoond. Ook weten we dat hij timmerman was. Zijn vader was beschuitenventer. Dat vind ik zo leuk als je dat dan leest. Stel je daar eens iets bij voor."

Het gezin vertrekt naar Sleen, waarna het spoor doodloopt: "Dat is het enige wat ik heb kunnen vinden." Meer kan ook Nijkamp er helaas niet over vertellen.

Wordt vervolgd

Lenselink en Jansen zijn erg nieuwsgierig naar de geschiedenis van hun woning en naar het leven van de timmerman die aan hun woning mee heeft gebouwd. Misschien leeft er nog familie van Thijs de Haan in de buurt? Daarover morgen meer, hier op de site en op televisie in Drenthe Nu.