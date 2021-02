Kans op sneeuwjacht: code oranje vanaf middernacht

Het is oppassen geblazen voor wie vanaf vanavond en morgen de weg op moet vanwege de sneeuw die wordt verwacht. Het KNMI heeft code oranje afgegeven, omdat de kans dat het glad wordt erg groot is. Bovendien waarschuwt het weerinstituut voor sneeuwjacht.

Vanaf middernacht geldt code oranje voor heel Nederland, op Groningen en Friesland na. Vanavond begint het in Zuid-Nederland te regenen, wat uiteindelijk over gaat in sneeuw. Die sneeuw schuift komende nacht noordwaarts over het land. In oosten kan het bovendien gaan ijzelen, meldt het KNMI.

Sneeuwjacht

Morgen gaat het door met sneeuwen. Er wordt tien tot vijftien centimeter verwacht. In combinatie met een stevige oostenwind wordt sneeuwjacht verwacht, waardoor de sneeuw kan opwaaien en er sneeuwduinen kunnen ontstaan. Code oranje geldt op dit moment tot maandagochtend 5 uur.

De laatste keer dat er een sneeuwstorm over het land trok, was in 2010. In Hoek van Holland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en boven het IJsselmeer sneeuwde het en stond er tegelijkertijd een stormachtige wind. Overigens viel die in het niet bij die van 1979, de zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm ooit.

Gladde wegen door avondklok

Wie de weg op gaat moet oppassen, want het kan spekglad worden. Vanwege de avondklok is er veel minder verkeer op de weg en dat betekent ook dat zout minder goed wordt ingereden. Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg. Het is zeer waarschijnlijk dat de wegen langdurig onbegaanbaar zullen zijn. In woonwijken kan het de hele week glad blijven.

Wie met de auto op pad gaat doet er dan ook goed aan om eerst deze tips te lezen.

Voorbereidingen op een sneeuwstorm

Het is dus al even geleden, zo'n flinke sneeuwval, zeker gecombineerd met storm. Hier geven we je wat tips om goed voorbereid deze sneeuwperiode in te gaan:

1. Haal dingen in huis die je nodig hebt. Met 20 centimeter sneeuw zullen we niet gelijk insneeuwen, maar met sneeuwduinen en gladde wegen is het handig om ervoor te zorgen dat je voorlopig niet naar de winkel hoeft. Dus zorg voor genoeg eten en drinken in huis, pijnstillers, pleisters en vergeet het toiletpapier niet!

2. Bereid je voertuig voor op gevaarlijk winterweer. Check je banden (-spanning en -profieldiepte) en pak een noodpakket in voor je auto met genoeg te drinken, eten en een warme deken. Leer hoe je moet reageren als de auto begint te slippen of als je op de weg ingesneeuwd raakt. Houd de tank te allen tijde vol voor het geval een sneeuwstorm het verkeer langzamer maakt dan normaal en rijd voorzichtig.

3. Sluit de waterleiding buiten af. Niet per se vanwege de sneeuw, maar het wordt ook gewoon erg koud. En om te voorkomen dat je leidingen kapot vriezen, doe je er goed aan om de waterleiding naar buitenkraantjes goed af te sluiten.

4. Kwetsbare tuinplanten inpakken of afdekken met stro. Loop even je tuin door om te kijken wat er nodig is. Wat naar binnen kan (in potten bijvoorbeeld) kun je binnen zetten en bij andere planten kijk je wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ze de vorst- en sneeuwperiode overleven. En maak de regenton leeg. Als een regenton gevuld is met water en het gaat vriezen zet dit uit. Door het uitzetten kan de regenton gaan scheuren en zal de regenton gaan lekken.

5. Zoek je sneeuwschep vast op! Of haal er een in huis, als je er nog geen hebt. En het belangrijkste; zet hem klaar in huis. Als je hem in je schuur bewaard, kan het zo zijn dat er net een flinke sneeuwduin tegen je schuurdeur op is gewaaid. En hoe ga je je schuur dan nog openmaken zonder sneeuwschep?

Wat zegt de expert?

"Wie denkt dat heel Nederland dit weekend in een sneeuwstorm terechtkomt heeft het mis. In het grootste deel van het land stuift de sneeuw wel door de straten, maar van een officiële sneeuwstorm is dan geen sprake. In het zuiden valt bovendien lange tijd ijzel." Dat zegt Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.

"Een krachtige oostenwind veroorzaakt in het Noorden sneeuwjacht en door de stuifsneeuw zullen sneeuwduinen ontstaan. Dit maakt de wegen onbegaanbaar."

Wees voorbereid op overlast

Vanwege de grote hoeveelheid sneeuw, de sterke wind én kans op ijzel is het af te raden om de weg op te gaan. Vanwege de avondklok is er veel minder verkeer op de weg en dat betekent ook dat zout minder goed wordt ingereden. Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg.

"Het is zeer waarschijnlijk dat de wegen langdurig onbegaanbaar zullen zijn. In woonwijken kan het de hele week glad blijven", aldus Van Wezel.