Zo maak je een 'restaurant' voor vogels

In de winter is er voor vogels minder eten te vinden. Helemaal als er een laag sneeuw ligt of als het vriest. Een smakelijk hapje in de tuin slaan ze vast niet af. Speciaal voor ROEG! Junior laat Agnes zien waarop je vogels kunt trakteren. Met de tips van Agnes maak je in totaal vier traktaties voor vogels.

Heb jij vogelvoer gemaakt? We zijn benieuwd naar jouw foto of filmpje. Laat het ROEG! Junior weten via roeg@rtvdrenthe.nl.

