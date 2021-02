Wat hebben Kamala Harris en een Asser herenhuis gemeen?

Het is gebouwd in 1878 door een beroemde Assenaar: Dr. Hermannus Hartogh Heijs van Zouteveen, weet Boivin. "Dat was een gestudeerd man en één van de eerste aanhangers van Darwin. Hij wilde naar de Verenigde Staten emigreren en kwam in Californië terecht, in het plaatsje Oakland, aan de baai van San Francisco, waar net een universiteit gesticht was, het begin van de beroemde Universiteit van Berkeley. Hartogh Heijs onderzocht er plekken om een landbouwkolonie te stichten, waar Nederlandse boeren een nieuw bestaan konden opbouwen."

Toch kwam hij uiteindelijk in Assen terecht. Boivin: "Het waren prachtige plannen, maar helaas voor Hartogh Heijs liet zijn gezondheid hem in de steek en daarom besloot hij terug te gaan naar Nederland. Hij kocht in Assen een stuk grond en liet een geweldig groot huis bouwen dat hij noemde naar de stad waar hij geweest was in Amerika: Oakland."

Huize Villa Oakland (Rechten: Collectie Reint Hofkamp)

Wie gaat het Kamala Harris vertellen? "Geen idee", grinnikt Boivin. "Ik weet ook niet of ze hier erg van onder de indruk zal zijn."" Historicus Bertus Boivin

Villa Huize Oakland aan de Beilerstraat 41 te Assen, in 1992 (Rechten: Collectie Monumentenzorg, Drents Archief)

'Een heel bijzonder mens'

Hartogh Heijs van Zouteveen leefde van 1841 tot 1891. "Hij kwam uit Delft en was getrouwd met de dochter van Petrus van der Veen, een grootgrondbezitter en politicus uit Smilde. Dat was de reden dat hij hier is gaan wonen. Hij had jicht en andere kwalen, zat thuis en kon moeilijk lopen, maar hij heeft daar gigantisch veel werk verricht", aldus Boivin.

"Hij is maar 50 jaar geworden, maar als je leest wat de man in die tijd allemaal gedaan heeft... Onbegrijpelijk veel." Bertus Boivin doet een greep uit de lange lijst met wapenfeiten: "Hij heeft het complete werk van Darwin in het Nederlands vertaald, heel dikke delen. Hij was een effectenmakelaar, richtte de Nieuwe Drentsche Volksalmanak op en was eigenaar en hoofdredacteur van de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Achterin zijn tuin liet hij de drukkerij van de krant bouwen."

Verder was hij volgens Boivin politiek actief. "Hij was een vrijdenker; geloofde niet in god en dat maakte het actief zijn in de politiek lastig, want hij werd gekozen in de Asser gemeenteraad en weigerde de eed af te leggen ('Zo ware helpe mij god almachtig'). Daardoor is hem de toegang tot de gemeenteraad verboden. Een heel bijzonder mens."

Bertus Boivin (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Boivin denkt dat maar weinig mensen het verband tussen de beide Oaklands zullen leggen. "Dat de oude Hartogh Heijs iets met Kamala Harris te maken had, verbaasde mij ook." Tot slot: Wie gaat het Kamala Harris vertellen? "Geen idee," grinnikt Boivin. "Ik weet ook niet of ze hier erg van onder de indruk zal zijn."