Dader fatale beroving in Hoogeveen toch niet in beroep

Verdachten Alifu W. (tweede van links) en Shirali M. (tweede van rechts) met hun advocaten in de rechtbank in Assen (Rechten: Annet Zuurveen)

De man uit Den Haag, die in juni vorig jaar werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor de fatale beroving van Chinese restauranthouder Encheng Wang in Hoogeveen, vecht die uitspraak niet langer aan bij het gerechtshof in Leeuwarden. De 32-jarige Alifu W. heeft het hoger beroep ingetrokken, zegt zijn advocaat Louis de Leon.

W. is veroordeeld voor een beroving met de dood tot gevolg, terwijl hij die beroving altijd heeft ontkend. Hij kwam op een avond in oktober 2018 naar Hoogeveen voor een geldruil. Van tevoren hadden de Hagenaar en Wang de ruil via een chatprogramma afgesproken: W.'s vader in China zou die avond 600.000 Chinese Yuan overmaken op de Chinese rekening van Wang. In ruil daarvoor zou W. hetzelfde bedrag. omgerekend in euro's. ophalen in Hoogeveen. Het ging om ruim 70.000 euro.

Meters meegesleurd

Toen W. met zijn auto op de parkeerplaats aan het Kaaplaantje achter het restaurant stond en Wang hem het contante geld gaf, bleek het Chinese geld niet op zijn rekening te zijn overgemaakt. De Hagenaar reed, met de tas met euro's in zijn auto hard weg, terwijl de restauranthouder hem probeerde tegen te houden. Hij werd meters meegesleurd door de auto en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Volgens W. was hooguit sprake van oplichting, omdat Wang geen geld had ontvangen op zijn Chinese rekening. Hij heeft altijd volgehouden dat hij na het ontvangen van het grote geldbedrag in de auto een klap op zijn hoofd kreeg, waardoor hij even buiten bewustzijn raakte. Daarna zou hij in paniek gas hebben gegeven, zonder dat hij door had dat het slachtoffer aan de auto hing.

'Wat heeft het voor zin?'

De rechtbank vond zijn verhaal niet geloofwaardig. Omdat hij het niet eens was met zijn straf ging W. twee weken na de uitspraak in hoger beroep. Daar ziet hij nu geen heil meer in, zegt De Leon. "We hebben de voors en tegens afgewogen en mijn cliënt denkt dat hij - tegen de tijd dat het beroep inhoudelijk behandeld wordt door het hof - zijn tijd in de gevangenis er al op heeft zitten. Hij denkt: wat heeft het dan voor zin? In hoger beroep gaan is ook een risico."

Het hof kan hem ook een lagere straf opleggen, bedoelt de advocaat. Alifu W. zit inmiddels sinds oktober 2018 vast en komt na het uitzitten van twee derde deel van zijn straf vrij.

De 33-jarige medeverdachte die met W. mee was op de bewuste avond in Hoogeveen, laat zijn hoger beroep wel doorgaan. Hij is - alleen voor diefstal - veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Wanneer zijn hoger beroep dient, is nog niet bekend.