KNMI: 'Code rood vanaf middernacht vanwege sneeuwjacht'

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor morgen. Dit in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van 'verkeersbelemmerende' sneeuwduinen. Het weeralarm gaat om twaalf uur vannacht in.

Door de stevige oostenwind is sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter en is het voor het gevoel snijdend koud.

Sneeuwval vanaf vannacht

Aanvankelijk meldde het weerinstituut dat code oranje vanaf vannacht van kracht zou zijn, maar de risico's van het komende winterweer zijn zo groot dat het nu dus is veranderd in een weeralarm.

Vanavond begint het in Zuid-Nederland te sneeuwen. Komende nacht en morgen overdag breidt de sneeuw zich uit over de rest van het land. Op veel plaatsen valt naar verwachting van het KNMI tien centimeter sneeuw. Dit is minder dan eerder deze week werd voorspeld. Op sommige plekken kan wel vijftien centimeter vallen, maar dat wordt in Drenthe niet verwacht.

'Ga niet de weg op'

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op vanaf vanavond niet meer de weg op te gaan. Vanwege de extreme weersomstandigheden is vanaf het moment dat code rood ingaat ook het extreem weer-protocol van Rijkswaterstaat van kracht. "Dit houdt in dat we automobilisten met pech zo snel mogelijk van de weg halen en naar een verzorgingsplaats met faciliteiten brengen. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen voor gestrande weggebruikers, zodat zij in de kou niet langer dan noodzakelijk achter de vangrail hoeven te staan", zegt een woordvoerder. "Daarnaast moet de weg vrij zijn om sneeuwschuivers de ruimte te geven de sneeuw via de vluchtstrook aan de kant te schuiven."

Ook neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen door inzet van extra weginspecteurs en extra mankracht in de verkeerscentrales.