Winterweer zorgt voor topdrukte bij schaatshandelaren

"We hebben de deuren dicht, maar het is hartstikke druk", zegt Alexander Bols. "We zijn met man en macht alle online bestellingen aan het verwerken. We krijgen veel vragen van klanten of we bepaalde producten nog op voorraad hebben. Er is veel vraag naar handschoenen en snowboots, maar natuurlijk ook naar schaatsen."

Vader Jan Bols is de afgelopen dagen al meerdere keren naar de schaatsfabrieken van Viking en Zandstra gereden om een nieuwe voorraad schaatsen op te halen. En ook de kinderen van Alexander Bols helpen mee. Terwijl zijn dochter in de winkel samen met de rest van de medewerkers dozen staat in te pakken, is zoon Sander druk bezig met het slijpen van de schaatsen. "Ik heb al die tassen al gedaan", wijst hij terwijl een nieuw paar in de machine wordt gezet.

Schaatsen slijpen

"Het geheim is gewoon de goede techniek aanhouden. Dan worden ze vanzelf wel scherp." De schaatsen worden eerst met een machine geslepen en daarna met de hand. Ondanks dat de winkel dicht is door de lockdown mogen de mensen wel hun schaatsen brengen. Ze kunnen ze bij de achterdeur afleveren en op een afgesproken tijdstip bij diezelfde achterdeur weer ophalen.

Er zijn nog schaatsen op voorraad, maar het gaat hard (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Het is nog even spannend of er ook echt geschaatst kan worden. Vriezen gaat het wel, maar een flink pak sneeuw kan roet in het eten gooien. Alexander Bols is positief. "De schaatskoorts heerst en de voorspellingen zijn hartstikke mooi. Laat het maar doorgaan dan hebben we iets leuks in deze tijd."

Voor Bols is deze drukte een opsteker in een tijd waarin zijn winkel gesloten is. "We halen niet de normale omzetten. Wel in de omzetgroep schaatsen trouwens. Dit is wel de slagroom op de taart voor ons. Maar we missen de gewone klant."

Of de familie Bols zelf nog op de schaatsen staat de komende week is even afwachten. "Als iedereen aan het schaatsen is, zijn wij altijd heel druk met het schaatsen slijpen en de verkoop van schaatsen. Maar wie weet doen we nog een rondje", besluit Alexander Bols. Want vader Jan Bols mag dan inmiddels 76 zijn, schaatsen kan 'ie nog steeds. En dat heeft hij ook aan zijn familie meegegeven.