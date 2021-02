Jan Nieboer op kieslijst Oprecht: 'We gaan het redden'

"We hebben met een heleboel dingen gezien dat wij als noorderlingen nauwelijks gezien worden in Den Haag", zegt Nieboer in Cassata. "We zijn langzamerhand het afvoerputje geworden van Nederland. En we hebben vorig jaar gezegd tegen elkaar bij Platform Storm: we moeten met een eigen politieke partij onze belangen vertegenwoordigen."

Nieboer werd benaderd door een vertegenwoordiger van Oprecht met de vraag of hij zich bij die partij wilde aansluiten. "Hij zei Jan, de dingen die jij benoemt gaan heel Nederland aan. Dus dat hebben we gedaan. We hebben hier in het Noorden de meeste ondersteuningsverklaringen voor Oprecht opgehaald die je nodig hebt als politieke partij om aan de verkiezingen mee te kunnen doen."

Rechts van het midden maar sociaal

Nieboer vindt Oprecht rechts van het midden maar ook sociaal. "We zien dat een heleboel belangen van Nederlanders door de overheid genegeerd worden. Bijvoorbeeld de aardgasproblematiek, de windmolens en wat we nu ook zien is dat Groningen en Drenthe een soort keramische kookplaat aan het worden zijn met al die zonnepanelen."

Nieboer erkent dat veel van de standpunten van Oprecht overeen komen met die van JA21. Maar dat vindt hij geen bezwaar. "Als we genoeg stemmen krijgen kunnen we samen optrekken over dezelfde onderwerpen." Bovendien heeft Oprecht een regionaler karakter met onderwerpen die JA21 niet benoemt, zegt hij. "Bijvoorbeeld de ereschuld die Nederland nog heeft aan de Indische Molukkers. Die hopen al jaren op erkenning een financiële genoegdoening voor het leed wat ze is aangedaan."

Behoud maatschappelijke waarden

Verder zet Nieboer wat Drenthe betreft in op het behoud van maatschappelijke waarden. "En we willen dat Drenthe een volwaardig gebiedsdeel van Nederland blijft. Als je ziet dat windturbines in een hoek van Drenthe neergezet zijn, het was een gelopen race en er is over ons heengebanjerd, we zijn niet serieus genomen."

Jan Nieboer staat nog wel een rechtszaak te wachten. Hij wordt verdacht van het sturen van dreigbrieven naar ondernemers en het dreigen met asbestdumping. "De zaak komt op verkiezingsdag 17 maart voor. Ik wil graag van het negatieve aura af en dat kan dan mooi tegelijkertijd. Ik heb ook een Verklaring Omtrent Gedrag gekregen. Die werd eerst afgewezen, maar ik heb bezwaar gemaakt en toen kreeg ik 'm alsnog."

"We gaan het redden", zegt Nieboer over de kansen van Oprecht. "We hopen op zes of acht, maar met drie of vier zetels ben ik ook al tevreden. En ik heb best kans op een voorkeurszetel gezien mijn bekendheid in het noorden. De campagne is net begonnen en de kiezer bepaalt uiteindelijk."

