Frustratie om uitblijven vaccinaties voor bewoners Drentse woonzorgcentra

"Bij elk sterfgeval en elke besmetting met het coronavirus, die bij mij gemeld worden, denk ik: dit had niet gehoeven", verzucht bestuurder Mariska Roeters van het Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD). Ze kan er niet bij dat een groot deel van de bewoners van woonzorgcentra nog altijd niet gevaccineerd is.

Twee weken geleden luidde Roeters al de noodklok namens de meer dan tien koepelorganisaties, waaronder alle woonzorgcentra in Drenthe vallen, maar tot nu lijken ze die in Den Haag niet te horen. Ondanks dat er wordt gelobbyd bij onder meer het ministerie van Volksgezondheid, staan de zorginstellingen voor ouderen nog steeds met lege handen.

'Tweedeling te belachelijk voor woorden'

Er is inmiddels wel begonnen met het vaccineren van zelfstandig wonende ouderen van 85 jaar en ouder, die zelf (of met begeleiding) naar de priklocaties van de GGD kunnen komen. Ook ouderen die in instellingen wonen en onder behandeling staan bij een arts ouderengeneeskunde krijgen ook al een prik. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer.

"Bewoners van woonzorgcentra die niet onder behandeling staan, vallen onder de huisarts. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Weyert in Dwingeloo. En de huisartsen krijgen het Moderna-vaccin, waarmee deze ouderen ingeënt moeten worden, niet geleverd", verduidelijkt Roeters.

"In veel tehuizen ontstaat nu dus een tweedeling tussen bewoners die inmiddels zijn of nog worden ingeënt met het Pfizer-vaccin en bewoners die nog geen prikken hebben gehad. Dat vind ik zo erg. Te belachelijk voor woorden", aldus de zorgbestuurder. "Als er dan niet genoeg van het Moderna-vaccin wordt geleverd, laat het ministerie dan naar alternatieven kijken, zoals dat van Pfizer of AtraZeneca."

'Het lijkt of ze ons vergeten'

"Begrijp me goed: het is heel mooi dat zelfstandig wonende 85-plussers wel ingeënt kunnen worden, maar het lijkt of ze ons vergeten", vervolgt Roeters. "En dat terwijl in mei gezegd is dat onze instellingen na de ziekenhuismedewerkers als eerste aan de beurt zouden zijn. De huisartsen en wij als tehuizen zijn er klaar voor, maar er gebeurt niks. Dit is bizar."

De Centrale Huisartsendienst Drenthe verwacht dat het voor ouderen zo broodnodige vaccin pas eind deze maand geleverd wordt, heeft Roeters van de organisatie begrepen. "Ondertussen is er angst bij de bewoners, maar ook bij onze medewerkers, want de Britse coronavariant komt eraan."

"We zijn beducht voor een zwart scenario. Als veel medewerkers daar ziek van worden, moeten we de zorg afschalen en dat gaat ten koste van het welzijn van de bewoners", legt ze uit.

Naar Amsterdam voor een prik

Ondertussen hebben de eerste medewerkers wel hun eerst prik kunnen halen, maar ook de organisatie daarvan verloopt verre van soepel. Roeters: "Ze hangen soms eerst drie kwartier aan de lijn met de GGD voor ze geholpen worden en dan hebben ze mazzel als ze worden ingepland. Daarbij komt het geregeld voor dat ze voor voor hun vaccinatie naar Amsterdam of bijvoorbeeld Apeldoorn moeten in plaats van dat ze terechtkunnen in Assen."

Bewoners van de woonzorgcentra en de medewerkers hebben het moeilijk met de situatie. Ze voelen zich niet gezien, zegt Roeters. "Het doet me heel veel en ik heb er geen invloed op. Ik vind het heel erg voor de bewoners en de medewerkers. De tweede golf was in Drenthe al veel erger dan de eerste. Ik wil ze die derde golf besparen."