Plankje met bericht van ruim eeuw oud terug bij familie van schrijver

"Ik vind het heel mooi dat er na zoveel jaar nog iets tevoorschijn komt", zegt kleinzoon Bert de Haan. Hij kreeg het 111 jaar oude plankje van Chantal Jansen. "Ik vind het super leuk dat we dit kunnen overhandigen. Hij heeft zijn opa niet gekend hoorden we net van hem dus dan is het wel heel leuk dat we dit kunnen geven."

Timmerman Thijs de Haan schreef 111 jaar geleden het bericht (Rechten: familie de Haan)

Het is uiteindelijk Bert zelf die contact opneemt met Chantal. "Mijn vrouw die las het in de krant en zei tegen mij van 'is dat niet familie van jou?' en toen zag ik de naam van mijn oma staan", zegt Bert de Haan. "Ik heb toen verder gezocht en het bleek om mijn opa te gaan."

Volgens Jansen is er geen twijfel over mogelijk dat het hier om de goede Thijs de Haan gaat. "We hebben foto's gekregen van zijn opa en hij had zelfs het trouwboekje mee, dus het klopt helemaal."

Bert de Haan gaat het plankje van zijn grootvader ophangen. Maar er zijn nog meer kleinkinderen van Thijs de Haan. Ruzie om het plankje krijgen ze niet, zegt Bert. Omdat hij het plankje opgespoord heeft mag hij het houden. Binnenkort komen de andere kleinkinderen wel langs om het 111 jaar oude plankje van opa te bekijken.

Met de overhandiging is de cirkel van het plankje rond. Maar dit stukje geschiedenis smaakt naar meer voor Bart en Chantal. "We zijn erg benieuwd naar foto's van vroeger van dit huis dus die zijn zeker ook welkom."

Bart en Chantal met Bert de Haan voor hun huis aan de Stationsstraat (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

