Sneeuwjacht, sneeuwstorm, snijdende kou, weervrouw Grieta legt het uit

In Drenthe viel pas relatief laat sneeuw. Dat gebeurde pas later in de nacht. De sneeuwhoogte is lastig te meten omdat het zo hard waait. "Hoeveel er in totaal gaat vallen is in Noord-Drenthe ongeveer 2 tot 5 centimeter. In Zuid-Drenthe ligt dat tussen de 10 en 15 centimeter", vertelt Spannenburg. " Maar door de wind kan de sneeuw verplaatsen. Op sommige plekken kan een halve meter liggen en op de velden niks, want daar waait het zo weg."

Sneeuwjacht

"Door sneeuwjacht ontstaan sneeuwduinen, doordat de sneeuw horizontaal voorbij komt met windkracht 5 tot 7. Die wind is heel droog, omdat het continu vriest. Je krijgt dan een droge lichte korrel en de wind kan die korrel makkelijk optillen en verplaatsen."

"Sneeuwjacht is heel vervelend voor het verkeer", vervolgt Spannenburg. "Het stuift op de voorruit en het vermindert het zicht in de ergste gevallen tot minder dan 50 meter. Je kunt het vergelijken met zeer dichte mist."

De waarschuwingen voor Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)

Sneeuwstorm Darcy

Zo'n sneeuwstorm komt niet vaak voor. Er is pas sprake van een sneeuwstorm wanneer er een uur lang winkracht 8 wordt gemeten. Gisteravond werd dat gemeten aan het IJsselmeer. Spannenburg herinnert zich 14 februari 1979 nog. "Toen was er 90 uur achtereen driftsneeuw en sneeuwduinen van 3 tot 6 meter hoogte.

Kou van sneeuw

Op dit moment ligt de temperatuur tussen de -4 en de -5. Daarbij is er een verband tussen de temperatuur buiten en de temperatuur van de sneeuw. "Je ziet nu ook dat de vlokken klein zijn. Als je temperaturen hebt rond het vriespunt, krijg je dikkere sneeuwvlokken". Die vlok is ook zwaarder. "Met deze temperaturen zie je dat het water eruit is en dat het heel erg glimt".

