Provincie zet massaal strooiploegen in: 'Die wind is lastig'

Zo'n 50 strooiwagens van de provincie Drenthe zijn vandaag op pad om de provinciale wegen berijdbaar te houden. "Over de hoeveelheid strooizout hoeven we ons geen zorgen te maken."

In totaal heeft de provincie 500 kilometer aan 80 en 100 kilometer per uur wegen. Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor 200 kilometer fietspad.

"Sinds gisteravond 22.00 uur zijn we in touw", vertelt coördinator Patrick Bottema van de provincie. "We doen er alles aan om wegen als de N34 en de N381 sneeuwvrij te houden. Maar met name de stevige wind maakt het moeilijk. Die blaast over de weg en daardoor ontstaan sneeuwduinen."

Geen vrees

In totaal hebben de provinciale strooiploegen al 400 ton zout gestrooid sinds gisteravond. Maar we hoeven volgens Bottema niet te vrezen voor een tekort aan zout. "Vorige week hebben we de voorraad nog tot het maximum toe aangevuld. In totaal ligt er 4500 ton in onze depots. Daarmee kunnen we de komende tijd wel uit de voeten."

Ook de chauffeurs kunnen het werk volgens Bottema nog aan. "In Drenthe hebben we een vrij grote groep aan chauffeurs en reservechauffeurs. Zij kunnen elkaar tijdig aflossen, zodat ze niet 24 uur per dag aan het werk zijn.

