Groot deel van Drentse basisscholen blijft morgen nog dicht

Het gaat onder meer om de scholen en opvangcentra van Plateau Assen, CKC Drenthe, Stichting Talent Westerveld en alle openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

Het advies van Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan, geeft voor de scholenkoepels de doorslag. "Je gaat dan nog creatief denken, maar er spelen te veel dingen mee waardoor het niet verantwoord is", zegt Bert Dekker van Plateau. "Als Rijkswaterstaat dat adviseert, kun je niet van docenten, maar ook niet van ouders en kinderen vragen om dat wel te doen", zegt Jan Scholte Albers van Talent Westerveld.

Ook Zweers Wijnholds van scholenkoepel Prisma van de Drentse openbare basisscholen laat weten het advies van Rijkswaterstaat niet te willen negeren. Hij zegt dat uit de reacties tot nu toe blijkt dat ouders blij zijn dat er duidelijkheid is over morgen. "Iedereen had liever gezien dat de basisscholen morgen veilig open konden, maar men is blij dat er nu in ieder geval duidelijkheid is over het wel of niet open gaan van de school."

Geen leerlingenvervoer

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft laten weten morgen geen leerlingenvervoer aan te bieden vanwege het advies van Rijkswaterstaat om morgen niet de weg op te gaan.