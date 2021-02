Topdrukte bij ANWB Alarmcentrale: 'Accu's blijven lastig'

"We zijn echt los", zegt Renate Augustijn van de ANWB Alarmcentrale. "Normaalgesproken zien we rond 11.00 en 12.00 uur zo'n 1.100 meldingen in het systeem. Nu zitten we al op de 1.400", zegt ze iets na 8.00 vanochtend. Vanuit het lege kantoor aan de A28 in Assen is goed te zien dat veel mensen de weg opgaan, ondanks de waarschuwingen. "Het is enorm druk", constateert ze. "Gisteren hield iedereen zich redelijk aan de adviezen, maar vandaag zijn we echt los."

Veel accu's laten het afweten met deze kou. "Accu's blijven lastig. De meeste mensen hebben de afgelopen tijd korte stukjes gereden en accu's hebben veel te lijden gehad. Als de kou eroverheen komt, zijn ze snel af." Augustijn raadt dan ook aan om preventief een bezoekje aan de garage te brengen, als je toch op pad gaat.

Winterbanden

Behalve accuproblemen komen er ook hulpverzoeken binnen waar de ANWB niks mee kan. "Mensen die vaststaan in de sneeuw, daar zijn wij niet op berekend. Dat is geen autopech, daar heb je bergers voor", vertelt ze. "Of ga zelf scheppen." Ook vragen of de ANWB de winterbanden erop kan zetten, krijgen 'nee' als antwoord. "Daar zijn wij niet voor."

Bijna alle medewerkers van de Alarmcentrale werken thuis, ook veel pechhulpmedewerkers in het buitenland richten zich nu op Nederland. Zo kan het zijn dat er vanuit Lyon meldingen in het systeem worden gezet. Stiekem geniet Augustijn wel van de drukte. "Hier zijn we ook voor, dit is wel een beetje mijn hoogseizoen. Ik vind dit heel erg lekker."