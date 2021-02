'Business as usual' bij GGD in Assen

De test- en vaccinatielocatie van de GGD in Assen is vanochtend weer opengegaan. De locaties in Emmen en Meppel gaan om 12.00 uur weer open. Het is nog niet zeker of de locatie in Hoogeveen dan ook weer opengaat; de toestand van de wegen was daar nog te slecht. De GGD meldt dat op de website, zodra daar meer bekend over is.