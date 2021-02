Drenthe zamelt vandaag (bijna) geen afval in

In heel Drenthe wordt vandaag vanwege het winterweer geen of beperkt afval ingezameld. Dat laten de Drentse gemeenten weten op hun websites en sociale media.

In Tynaarlo wordt het GFT-afval niet opgehaald, wel wordt de PMD-container nog geleegd. Het bedrijf Area - dat afval inzamelt in Coevorden, Emmen en Hoogeveen - laat weten dat het de rest van de week per dag gaat kijken of er afval opgehaald kan worden. GFT-afval wordt sowieso de hele week niet meer ingezameld.

In Assen werd vanochtend nog wel geprobeerd om afval in te zamelen. "Maar bij het ophalen zijn onze collega's helaas vastgelopen in de sneeuw", laat de gemeente weten. "Dit betekent dat er vandaag geen afval meer gehaald wordt. Het Milieupark is gesloten. Uiteraard proberen we deze week het afval alsnog te halen. Daar laten we snel meer over weten."

In Midden-Drenthe wordt de ophaaldag van vandaag niet meer ingehaald, maar via het reguliere schema vervolgd. Inwoners van die gemeente moeten dus even geduld hebben.