VV Nieuw-Roden 'goed ziek' van vandalen

"We zijn er goed ziek van", laat clubvoorzitter Reimer van der Vlugt weten. Afgelopen zondag kreeg de club een melding van een buitenbrand. "De leider van het eerste elftal kreeg deze melding en woont gelukkig dichtbij. Hij kon een prullenbak die in de fik stond met sneeuw blussen."

De poging tot brandstichting was bij de tribune. Verder werd een ruit van het kaartenhok bij de ingang van het sportpark ingegooid. De politie heeft nu een onderzoek ingesteld. "Maar of dat wat oplevert, is maar zeer de vraag", aldus Van der Vlugt.

Herhaaldelijke overlast

Het is zeker niet voor het eerst dat VV Nieuw-Roden de dupe is van vandalisme. "In het verleden bevuilden ongewenste gasten de boel of vernielden ze stoeltjes", zegt de voorzitter. "Een jaar of twee geleden werden er hakenkruizen in tafels gekrast. En dan waren er natuurlijk een aantal inbraken bij de club."

Bij een inbraak in februari 2019 werd de totale schade door Van der Vlugt zelfs geraamd op bijna 10.000 euro. De club lijkt haast machteloos te staan tegen de overlast bij het eigen sportcomplex. "We hebben hierover contact gehad met de politie. Op dat advies hebben we verbodsbordjes geplaatst, zodat de politie kan optreden wanneer er onbevoegden op ons terrein zijn", zegt Van der Vlugt.

"Daarnaast surveilleert de politie hier vaker. De vraag is alleen wat wij nog meer kunnen doen. Ons sportpark ligt vrij afgelegen en we kunnen het complex simpelweg niet omheinen met hekken van twee meter. Een camerasysteem is voor ons bovendien een behoorlijke investering, zeker in deze lastige tijd."

Drugs

Naast het vandalisme op het sportpark, klagen omwonenden regelmatig over overlast op het parkeerterrein. Zo zou er ook sprake zijn van drugshandel. "Daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee", zegt Van der Vlugt. "Maar ik heb wel begrepen dat er ook op het parkeerterrein problemen zijn. Er wordt geklaagd over harde muziek en hardrijdende auto's. Er gebeurt dus zeker wat rondom dit terrein."

Lees ook: