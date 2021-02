Wildcam: otter en bever in de sneeuw

Van der Wijk is lid van CaLutra, de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Ze houdt de otters en bevers in het Friese Veen met wildcamera's in de gaten. Dat levert mooie beelden op van de eerste nacht met sneeuw, van 16 op 17 januari. "Als je heel goed kijkt, zie je achterin het beeld een bever zitten. Zodra de otter vlak bij de bever is, begint hij voor het eerst te 'mauwen'. Daarna zit de bever achter de camera. Als je goed kijkt, kun je het sleepspoor van de staart in de sneeuw zien. Maar dat bevalt de otter niet zoals je kunt horen. Otters maken die mauwende geluiden als ze zich bedreigd of van slag voelen."

Pad wordt geblokkeerd

Otters en bevers leven beide in het Friese Veen-gebied. Ze zitten elkaar doorgaans niet in de weg. "Bevers en otters kunnen prima territoria delen", laat Van der Wijk weten. "Je ziet otters ook vaak in de buurt van een beverburcht. Het schept een bepaalde veiligheid, in de winter houden bevers wakken open. Otters maken gebruik van die wakken om het water in en uit te gaan. Deze otter is waarschijnlijk van slag omdat zijn pad wordt geblokkeerd door de bever, hij wilde daar het water in en dat kan niet."

Dikke vacht

Beide dieren zijn wel bestand tegen dit winterweer, ze hebben een dikke vacht. Daarnaast zijn ze goed voorbereid op een winterse periode. "Bevers leggen een wintervoorraad aan in een aparte kamer in of bij de burcht. Als het moet, kunnen ze een paar dagen lekker warm in de burcht blijven. Zolang het mogelijk is, houden ze wakken open."

"Otters zoeken stromend water op voor voedsel, maar ze kunnen ook onder het ijs op zoek. Ze kunnen tot vier minuten onder water blijven. In het water koelen ze wel veel af, dus in de winter zitten ze vaker in verschillende holten om weer op te warmen. Die holten zijn holtes onder boomwortels, oude bever- of muskusrattenholen, droge beschutte veilige plekjes waar ze zich kunnen verstoppen."

