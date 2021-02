Pleidooi voor marathons op natuurijs: 'Mooiste wedstrijden'

De marathonschaatsploegen hebben de KNSB in een open brief gevraagd te kijken naar de mogelijkheden wedstrijden te organiseren op natuurijs. De schaatsbond reageert positief en staat open om een verantwoorde schaatsbubbel te creëren om marathons te houden.

"Iedere rechtgeaarde marathonschaatser weet dat natuurijs wet breekt. Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen en zorg je dat je er staat. Want anders is het weg. Olympische Spelen en WK's vinden we mooi en belangrijk, maar die zijn er iedere twee of vier jaar, voor een handjevol sporters", schrijven de ploegen in hun brief.

'Nieuwe omstandigheden'

Premier Mark Rutte gaf onlangs geen toestemming voor schaatswedstrijden op natuurijs gedurende de lockdown. "Maar er zijn nu nieuwe omstandigheden", reageert Willem Hut, competitieleider van het marathonschaatsen. "We kunnen wellicht voor het eerst sinds 2013 een Nederlands kampioenschap op natuurijs organiseren en wie weet wanneer het daarna weer kan? We begrijpen de wens van de ploegen en hun schaatsers dan ook volkomen om op natuurijs te willen rijden. De vooruitzichten zien er fantastisch uit."

Hut wijst erop dat de KNSB met de huidige bubbel in Thialf, maar ook met de wedstrijden in het shorttrack en kunstrijden heeft laten zien dat het mogelijk is een veilige omgeving te creëren. "Het is een uitdaging, maar we zijn als KNSB in staat een wedstrijd te organiseren op een locatie zonder publiek en ook coronaproof. We beseffen als geen ander dat het voor de teams veilig moeten en met meerdere testen."

Voor de marathonteams zou een wedstrijd op natuurijs na een verloren seizoen ook goed uitkomen, denkt Hut. "Veel marathonrijders hebben hard getraind en konden dat niet in de praktijk brengen." Hij denkt daarnaast dat het voor de zichtbaarheid van de ploegen en sponsoren ook belangrijk is. "Veel partijen zouden wel los willen."

'Keihard getraind'

Zo ook de Hoogeveense schaatser Ingmar Berga van Team Jumbo-Visma. "We doen natuurlijk niets liever dan op natuurijs rijden. Dat zijn de mooiste wedstrijden. De afgelopen maanden verliepen door corona natuurlijk bijzonder, maar ik heb tien maanden keihard getraind. En wat hebben we in die periode gehad? Slechts twee skeelerwedstrijden. Ik ben klaar voor natuurijs. Hier doe je het allemaal voor."

"Als we een veilige omgeving creëren, met de schaatsers in een hotel, dan kan dat prima. Wij als sporters willen er in ieder geval alles aan doen. Nu de KNSB ook enthousiast is, is het aan de politiek om een beslissing te nemen. Dat hebben wij helaas niet in de hand", beseft Berga. "Het is allemaal nog vroeg, maar als het zo door blijft vriezen, zou je normaal gesproken over een paar dagen op natuurijs kunnen schaatsen."

De laatste keer dat het schaatspeloton op de bevroren Nederlandse wateren in actie kwam, was in 2013. "Toen hadden we een periode waarin dat een aantal jaar achter elkaar kon", weet Berga. "Ik geniet van die wedstrijden. Het Nederlandse natuurijs bevalt mij wel, in Zweden en op de Oostenrijkse Weissensee heb ik moeite om mijn slag te vinden. Door de harde wind scheurt het peloton op het Nederlandse ijs sneller uit elkaar. Dan kan sneller het verschil gemaakt worden."