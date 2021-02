Verbouwing schoolgebouw Alfa-college zo goed als afgerond

De verbouwing, die nu bijna klaar is, begon in 2019 (Rechten: RTV Drenthe/Wouter Westerveld)

De verbouwing van de locatie van het Alfa-college in Hoogeveen is vrijwel klaar. Het gebouw is de afgelopen jaren flink onder handen genomen. In 2019 begon de verbouwing, die moet leiden tot een modern en toekomstbestendig schoolgebouw. Zo is uitgangspunt dat de school aardgasloos is.

Ook is er ingezet op circulair bouwen. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat materialen opnieuw worden gebruikt. "Isoleren is zo'n voorbeeld. Spuit je bolletjes in de spouwmuur, die er op een later tijdstip weer uitgehaald kunnen worden? Of kies je voor isolerend materiaal dat aan de spouwmuur blijft kleven en nooit meer hergebruikt kan worden. Het doel van circulair bouwen is voorkomen dat er afval ontstaat", zegt projectmanager Jan Willem van Kasteel.

Bijdrage onderwijs

"Het binnenklimaat moest een forse opwaardering krijgen om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Duurzaamheid is onderdeel van het werkveld waar de studenten die er nu zitten straks mee te maken krijgen", vervolgt Van Kasteel. "We hebben studenten ingezet voor het maken van een servicebalie van oud materiaal uit de bestaande school, die gesloopt moest worden. Het blad van de balie bestaat uit oude traptreden."

De school hoopt op deze manier dat de werkzaamheden die de studenten uitvoeren betekenisvol zijn. "We willen graag dat studenten een actievere rol krijgen. Onze speerpunten zijn energie en duurzaamheid. De verbouwing is een prachtig praktijkvoorbeeld om circulariteit in het onderwijsprogramma vorm te geven", zegt Klaas Berends, opleidingsmanager techniek aan het Alfa-college.

"Normaal gesproken hobbelt het onderwijs een jaar of vijf, zes achter de ontwikkelingen aan. Onze school loopt nu, wat circulair bouwen betreft, redelijk voor op de praktijk. Studenten die straks van school gaan, kunnen bedrijven vertellen over circulariteit. Dat is wel een aardige situatie", aldus Berends.

Vertraging

De verbouwing had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn, maar vanwege de coronacrisis is de opening verschoven naar dit jaar. Van Kasteel: "Het zal niet vreemd klinken dat corona ook ons parten heeft gespeeld. Ondanks dat de school dicht was en dat we door konden bouwen, heeft de aannemer ook last gehad van ziekte. Tegelijkertijd leverde de crisis ook beperkingen op, zoals leveringsproblemen van materialen."

De officiële opening van het nieuwe gebouw staat gepland voor het nieuwe schooljaar dat in september van start gaat.